María Teresa vuelve a ‘Sálvame’ y acaba bailando al ritmo de Lola Índigo tras reencontrarse con Antonio David

La tarde del jueves 6 de febrero, ‘Sálvame‘ recibió una inesperada visita: la de María Teresa Campos. Después de su paso por ‘Sábado deluxe‘ el pasado 1 de febrero, la comunicadora se encontraba en las instalaciones de Mediaset, cuando el equipo del programa de las tardes de Telecinco, con Carlota Corredera a la cabeza, se lanzó a abordarla en pleno directo. Una decisión que dio pie a una breve entrevista que acabó con Campos visitando el plató de ‘Sálvame’, donde se reencontró con Antonio David Flores y acabó bailando con los colaboradores y la presentadora al ritmo de Lola Índigo.

María Teresa Campos saluda a Antonio David durante su visita a ‘Sálvame’

Durante el encuentro entre la presentadora y María Teresa, la veterana comunicadora reconoció que «me gusta mucho Movistar, porque hace cosas que están muy bien», después de que Corredera recordara su última visita a ‘La resistencia‘ y la posterior cena de David Broncano en su casa, además de la participación de Campos en ‘El cielo puede esperar‘. Además, María Teresa admitió no ver ‘Sálvame’ porque «tengo que cuidar mi salud» y se lanzó a defender a su expareja, Bigote Arrocet, dado que «no veo justo que se metan con él». «La inmensa mayoría de las cosas que se dicen sobre él no son verdad (…) Yo quiero que pasemos página, que para eso di la entrevista», recalcó Campos, quien también reprochó el hecho de que no se rectificaran informaciones que después se descubría que eran falsas.

Carlota Corredera aprovechó también para comentar la última polémica del programa centrada en Lydia Lozano, quien desveló el día anterior que Rocío Carrasco y Rocío Flores habrían tenido un acercamiento, algo que la segunda desmintió en directo. «Hace muchos días que no hablo con Rocío. Es más, creo que no la he visto desde Fin de Año, que lo pasamos juntas. Entonces, no sé nada», confesó Campos, antes de señalar que una reconciliación entre madre e hija «sería bonita». La comunicadora, que siempre se ha mantenido del lado de Carrasco en sus disputas con su expareja, Antonio David, dada su amistosa relación, tuvo la ocasión de reencontrarse con Flores en su visita al plató.

«¿Quieres bailar conmigo como con Broncano?»

María Teresa Campos baila con Carlota Corredera y varias colaboradoras de ‘Sálvame’

«He venido a otra cosa», confesó María Teresa, antes de que Corredera la invitara a pasar al plató, donde saludó a David Valldeperas, además de los regidores y los operadores de cámara, tras los cuales se lanzó a saludar a todos y cada uno de los colaboradores presentes. Una visita en la que la veterana presentadora fue recibida por un entusiasta aplauso, mientras recordaba su participación como «defensora de la audiencia» en ‘Sálvame’. «La última vez que vine, una amiga muy querida dijo en una revista que le había dado vergüenza ajena», recordó María Teresa, reticente a saludar a los colaboradores, antes de que Carlota acabara convenciéndola para hacerlo.

«Me alegro mucho de verte», declaró Antonio David, al saludar a Campos en último lugar, con un par de besos. Después de que María Teresa aprovechara la visita para instar a Kiko Hernández a que dejase «de meterte con Edmundo, porque siempre te ha tenido mucho afecto», con aire bromista, Corredera se lanzó a animarla a que bailase con ella y los colaboradores. «¿Quieres bailar conmigo como con Broncano? No vas a bailar en Movistar y no hacerlo en Telecinco, por favor», pidió la presentadora, tras lo cual compartió un animado baile con María Teresa al ritmo de «Yo ya no quiero ná», de Lola Índigo, poniendo el broche así a la visita, en la que se despidió emocionada de Corredera.