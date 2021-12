Mariano Rajoy pide respeto para Isabel Díaz Ayuso, así como la dimisión de Yolanda Díaz

Uno de los rostros con más importancia de nuestro país a principios de década fue Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno tomó asiento en ‘El hormiguero‘ para promocionar el lanzamiento de su libro, pero también aprovechó para analizar la tensa situación política que atraviesa España. El gallego de nacimiento no perdió oportunidad de posicionarse en la batalla que libran Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, así como la manera en que el actual Ejecutivo nacional legisla y gestiona.

Mariano Rajoy, en ‘El hormiguero’

Al comienzo de su entrevista, Rajoy quiso remarcar el «honor» sintió al tiempo que servía a España. Pese a asegurar que está «retirado» de la profesión, Pablo Motos no pudo evitar comentar la tensión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder popular durante la presentación de su libro: «No fue ni cobra ni protocolo«, sentenció mientras el público aplaudía con fervor. De hecho, afirmó que la culpa de esa situación fue únicamente suya.

A colación de esa conversación, Mariano Rajoy puso sobre la mesa el «mérito» de Isabel Díaz Ayuso: «De lo que sí estoy convencido es que esto se va a resolver muy pronto», aseveró. Asimismo, no dudó en desligarse de la situación: «He tenido que tomar muchas decisiones en mi vida y ahora no me toca», comunicó, al tiempo que se escuchaban risas de fondo. Mientras proseguía hablando de la madrileña, cerró filas en torno a su figura, asegurando que «se merece un respeto».

Críticas contundentes al Gobierno

Pese a que comenzó reconociendo que «ser presidente del Gobierno es muy difícil«, no titubeó para criticar contundentemente a algunos miembros del Ejecutivo. «Eso es un caso muy claro de política infantil», sentenció ante las polémicas palabras de Yolanda Díaz sobre sus presuntas advertencias coronavirus. «Estar en un Gobierno y decir que tú sabías un mes antes que estaba esto del Covid y que entregaste unos papeles y que tal… Si tú ya lo sabías y no te hicieron caso, lo procedente es que dimitieras«, aseveró.

De la misma forma, quiso remarcar que los partidos en el poder «no se caracterizan por hacer política de adultos«. Asimismo, explicó cuál era su principal inquietud respecto a la manera de proceder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): «Me preocupan sus socios«. De hecho, vio conveniente dar su opinión sobre la voluntad de Bildu para «liquidar España«, poniendo sobre la mesa la dificultad de llegar a acuerdos con ellos.