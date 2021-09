Marina García descarga todos sus reproches contra Isaac Torres en ‘La última tentación’

Telecinco estrenó ‘La última tentación‘ la noche del miércoles 15 de septiembre, donde Sandra Barneda recibió a los diez protagonistas antes de separarlos de nuevo en dos villas. Tras dividir a las parejas, el primer grupo vivió su primera hoguera, en la que se reunieron con sus respectivas cuentas pendientes: en el caso de Isaac Torres, se vio las caras con Marina García, con la que mantuvo una relación tras ‘La isla de las tentaciones‘, antes de iniciar su noviazgo con Lucía Sánchez. Por ello, la sevillana se mostró indiferente en presencia del catalán, a quien terminó echando todos los reproches que tenía guardados.

Marina García se enfrenta a Isaac Torres en ‘La última tentación’

Antes de recibir a García, Torres reconoció que la «cuenta pendiente» que más podría molestar a su actual pareja era la sevillana, puesto que «le preocupa por la relación que tuvimos». «Le tengo cariño, agradezco haber compartido con ella la experiencia, pero no siento nada por ella«, confesó el participante, tras lo cual admitió que la relación con García era «completamente nula», puesto que «me lo pidió ella, porque yo realmente no tengo ningún problema». El catalán recibió entonces a la sevillana, momento en el que ella ni siquiera le dirigió una mirada antes de saludar a Sandra Barneda, quien no dudó en comentarlo. «No me apetece, no me sale. Sería de falsa. Una persona que me ha hecho el daño que me ha hecho, no se merece nada«, admitió la aludida, sin tapujos. «Me ha costado mucho estar así, lo he pasado muy mal», acusó la sevillana.

A pesar de todo, García aseguró no haber sentido «absolutamente nada, me da asco» al toparse con Torres, el cual insistió en que no tenía ningún problema con ella. «¿Qué problema vas a tener tú? En todo caso, yo, con la guarrada que me has hecho», replicó la recién llegada, a quien el catalán instó a que no fuera «de víctima, porque no te pega». «Tú me has hecho víctima con lo que me has hecho. ¿Eres consciente? Tú no quieres a nadie más que a ti mismo», contraatacó García, antes de reprocharle que «me he ido de vacaciones con los dos a Madrid y os habéis acostado cuando yo no estaba. Eso es cien por cien seguro, y tampoco lo iba a contar porque me daba vergüenza». «Me dio igual quedar como quedé delante de toda España por estar con él. Fui a Barcelona con él y, mientras, estaba hablando con la otra», añadió la sevillana, quien habría visto fotos provocativas enviadas por Sánchez a Torres cuando aún no estaban saliendo. «Por lo menos que lo reconozca, que diga que se equivocó, pero no te rías más de mí», exigió García.

«Es un mentiroso egocéntrico»

«Cuando estaba con Marina, hablaba 24/7 con Lucía, porque para mí era una persona superespecial de la isla. Eso no significa que estemos tonteando», argumentó Torres, tras negar las acusaciones de su expareja. La sevillana aseguró que «nunca voy a tener relación con este chaval», puesto que «para mí es un cero a la izquierda. Me da igual. Sé que es un mentiroso, egocéntrico, egoísta. Un puro actor que no quiere a nadie». Ambos se enzarzaron entonces en una disputa sobre el trato que el catalán le había dado durante su relación, mientras García se mostraba segura sobre el engaño que había sufrido, para después rememorar su paso por ‘La isla de las tentaciones’. «Me equivoqué. Uno de mis principales problemas es confiar ciegamente en las personas y me dieron por todos lados, tanto él como la otra«, confesó García, al recordar su decisión final en el reality de seguir conociendo a Torres.

«No me salía del corazón estar más con ella y me fui con otra persona. Si eso es ser malísimo, yo soy el peor del mundo», se defendió el aludido, ante lo que la sevillana matizó que «el problema es la manera de hacerlo, que lo has hecho de pena. Te has reído de mí» y confesó sentirse traicionada tanto por su exnovio como por Sánchez. «Lucía dice que no éramos amigas y yo le contaba mis intimidades, le hablaba de mi relación con él. Y ella me miraba a la cara a pesar de hablar con él, de acostarse mientras él estaba conmigo», criticó la participante. García apostó además por que la experiencia «va a ser algo muy complicado», al igual que vaticinó que «no lo voy a perdonar, porque es imperdonable lo que me ha hecho, pero intentaremos tener una convivencia sana, si puede ser».