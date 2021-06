Marta López destapa los celos de Lydia Lozano hacia Belén Esteban por «tener maquillaje»

La polémica sobre tener o no servicio de maquillaje y peluquería en Mediaset sigue siendo uno de los temas más recurrentes durante esta semana en ‘Sálvame‘. En esta ocasión, ha sido Marta López la que ha vuelto a recurrir al asunto, relacionándolo directamente con Lydia Lozano en un cara a cara en la habitación de los secretos del programa, acompañadas por Jorge Javier Vázquez.

Marta López y Lydia Lozano en ‘Sálvame’

«Gente me comentó que Lydia estaba muy nerviosa porque no la querían maquillar y había montado un número, que estaba muy nerviosa», empezó diciendo Marta López. «A mí, Lydia en el plató de ‘Supervivientes‘ me parece otra persona. Tú la ves ahora y está asustada, acojonada. Allí llega y está feliz, gasta bromas, aquí parece que tiene miedo. En las reuniones interviene, está hasta más joven», aseguraba la colaboradora de televisión, señalando a Lozano.

«¿Qué cara voy a tener? Si estoy aquí en la habitación de los secretos. Todo el mundo sabe que yo me lo paso muy bien en ‘Supervivientes'», replicaba la periodista, defendiéndose de lo que había dicho Marta López. «Hubo gente que escuchó cómo hablabas de una compañera de ‘Sálvame’. Lo que interpretaban es que tenías un poco de celos de Belén Esteban porque tenía maquillaje«, destapaba la exconcursante de ‘Supervivientes 2021’.

«Yo en la vida he dicho eso. No estoy dispuesta. Yo no nombré a Belén en ningún momento. Estáis haciendo un mundo de una cosa que fueron 5 minutos. Y me agobié, punto y final«, aseguraba Lydia Lozano, desmintiendo fervientemente que hubiera criticado a su compañera de plató por tener servicio de maquillaje y peluquería. «Eso es absolutamente falso. Se acabó la conversación. Yo no voy a hablar de gilipolleces», gritaba Lydia Lozano, abandonando la habitación.

Lleno de humo

Durante su conversación, Jorge Javier Vázquez también estaba presente. Nada más entrar en la habitación, el presentador animó al equipo de ‘Sálvame’ a que echaran «un poco más de humo». El catalán insistió en tres ocasiones más para que volvieran a soltar esa niebla y llegó un momento en el que ninguno de los tres se veía en cámara. «Enfocad a los del plató porque esto es ridículo«, soltaba Lydia Lozano. «España entera está viendo una cortina de humo», decía el presentador del programa, entre carcajadas. Desde el plató, María Patiño y Chelo García-Cortés estaban sufriendo una ataque de risa al ver la surrealista situación.