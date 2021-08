Martin Mester defiende a José Luis Moreno: «Es la persona más legal de España»

Las casi mil páginas que forman parte del sumario de la Operación Titella no dejan de arrojar nuevas claves sobre el caso en el que se ha visto involucrado José Luis Moreno. Hace unos días, se desvelaban nuevas informaciones que giraban en torno a Martin Mester, exnovio del productor y administrador único de Youmore TV, una de las sociedades, con un activo de 9 millones de euros, que Moreno habría utilizado para la falsificación de facturas.

Por todo esto, ‘Todo es verdad‘ se desplazó hasta Praga, lugar de residencia de Mester, para hablar con él y descubrir cómo se encuentra ante el hecho de que su nombre aparezca en varias ocasiones en el sumario. El culturista afirmaba que está tranquilo y que no quiere hablar con la prensa española debido a la publicación de muchas mentiras sobre el caso.

Martin Mester

«Si he hecho algo malo, viene la policía y me detienen y me dicen: ‘oye, has hecho algo malo’. No puede decir nada porque nunca he hecho nada«, explicaba al reportero. «Si es algo malo, viene la policía, si ellos saben dónde estoy. Si yo he hecho algo malo, yo lo sé y sería el primero en ir a la policía y decir: ‘mira, eso ha pasado porque eso y eso’, pero yo no he hecho ninguna cosa que no pueda tener mi conciencia limpia para decir si he blanqueado dinero o cosas de estas».

«De mí pueden hablar lo que quieran, a mí no me jode nada porque sé que nada es verdad. Pero yo no he hecho nada malo. He visto que han mandado, que el jefe ha mandado por el dinero por un amigo nuestro que tenemos en Océano Índico, que mandaba dinero a Hong Kong y cosas así y digo: ‘madre mía…’. Simplemente por las mentiras que la gente dice, paso de hablar con quien sea«, zanjaba Martin Mester al asegurar su inocencia dentro del caso.

Defensa a ultranza hacia José Luis Moreno

El reportero de ‘Todo es verdad’ preguntaba al checo sobre la posibilidad de regresar a España a trabajar. «Nunca he querido trabajar en España en la tele. Mi nombre está limpio. Me jode esto que ha pasado y de repente se me acaba la vida en España», señalaba el checo, asegurando que no tuvo que escapar de España, ya que solo se fue de vacaciones. «Si me llama la policía o alguien del juzgado y me dice: ‘oye, tienes que venir aquí a declarar’, encantado, cojo un avión y voy«.

Además de negar cualquier implicación en el la Operación Titella, Martin Mester aprovechó su charla con ‘Todo es verdad’ para defender a José Luis Moreno: «Soy la persona que más puede saber, le conozco de hace mil años al jefe y es la persona más legal que toda España puede tener«, aseguraba. «Han puesto que había 16 perros muy peligrosos, que había un millón de euros en el maletero, que había máquinas de contar dinero… Es mentira». Mester afirmaba que Youmore es la única empresa que no tiene ninguna deuda y trataba de salir al paso sobre los audios en donde él confirmaría que había 500 millones de euros en el extranjero: «Pero yo me puedo inventar que soy amigo del Papa«.