Marvel apuesta por Gael García Bernal para protagonizar un especial de Halloween

El Universo Marvel continúa sumando títulos a su extenso catálogo, en esta ocasión en forma de un especial de Halloween que ya se encuentra preparando Disney+ y que comenzará su producción a principios de 2022. Si bien aún se desconocen detalles de la trama que se abordará en este nuevo proyecto, empiezan a salir a la luz algunos de los posibles nombres del elenco. Según ha podido confirmar Variety con sus fuentes, uno de los intérpretes que formará parte de este especial será Gael García Bernal.

Gael García Bernal, en la Alfombra Roja de los Globos de Oro

El actor mexicano, conocido por su participación en series como ‘Mozart in the Jungle‘, gracias a la cual conquistó el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical en el año 2016, se meterá en la piel de un personaje basado en la figura de Marvel Werewolf by Night (Hombre Lobo). Por ahora, es una incógnita qué adaptación del personaje interpretará Bernal, ya que en los cómics hay dos versiones diferentes, la de Jack Russell, al que pudimos ver por primera vez en un número de 1972 de ‘Marvel Spotlight’, y la de Jake Gómez, a quien conocimos en 2020 en Werewolf by Night (Vol. 3) #1.

De este modo, el intérprete nacido en Guadalajara continúa sumando proyectos a su cada vez más dilatada carrera. Hasta la fecha, el último título en el que hemos podido verle ha sido en la película «Tiempo«, de M. Night Shyamalan, mientras que aún tiene pendiente de estreno la serie de HBO Max ‘Station Eleven’ y el largometraje «The Mother», dirigido por Jennifer López. Atrás quedan otros títulos como «Amores Perros«, película con la que ganó el Premio Ariel a mejor actor, o «Quiero que me quieras», con la que obtuvo el Galardón Oye a intérprete del año, allá por 2009.

Disney+ sigue sumando títulos

Marvel Studios no para de crecer de la mano de Disney+, que desde que desembarcara en los hogares de todo el mundo no ha parado de estrenar proyectos como ‘Bruja Escarlata y Visión‘, ‘Falcon y el Soldado de Invierno‘ o ‘Loki‘. Además, tiene pendientes de estreno pesos pesados como ‘Ojo de Halcón‘, protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld y que llegará a la plataforma el 24 de noviembre de 2021. Asimismo, ya se están preparando series basadas en los personajes de She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight (Caballero Luna).