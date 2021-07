‘Mask Singer 2’ desvela la identidad de Dama Centella, su máscara «digital»

La noche del jueves 29 de julio, la segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ celebró su final de la mano de Arturo Valls, en la que Joaquín Cortés se convirtió en el ganador de la edición bajo la máscara de Erizo, el programa desveló la identidad de su máscara «virtual», Dama Centella, cuyas actuaciones y pistas han estado disponibles en Atresplayer Premium: Tamara Gorro.

Gorro se presentó en la gala final del talent show de Antena 3, donde deslumbró con su interpretación de «Please Don’t Stop The Music», de Rihanna, hasta el punto de que Javier Calvo fue el primero en lanzar su entusiasta apuesta ante los movimientos de baile de la invitada: la propia Lola Índigo, artista más que conocida por sus potentes números de baile. En cuanto a Javier Ambrossi, el madrileño puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera la actriz Ana Fernández, con el regreso de ‘Los protegidos‘, cada vez más inminente, en mente.

Por su parte, Paz Vega comentó la posibilidad de que Mónica Naranjo fuera quien se ocultaba bajo la máscara, mientras que José Mota cerró la ronda de apuestas nombrando a Marta Sánchez. Unas elucubraciones ante las que Gorro no dudó en manifestar su estupefacción, una vez se descubrió ante todos los presentes en el plató y dejó boquiabiertos a los investigadores. «Soy fan total de este momento», confesó Ambrossi, ante una feliz y entusiasta invitada, que recibió los elogios del equipo y del presentador.

¡Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) se escondía tras Dama Centella, la máscara digital de #MaskSinger que llegó en un pedido de @AliExpressES! ? ¿Habías acertado? ¡Sus actuaciones han sido IMPRESIONANTES! ???? #MaskSingerFinal pic.twitter.com/T1JlGyM2OB — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

«Muchos me pillasteis a la primera»

«La actuación ha sido espectacular, has cantado muy bien», elogió Ambrossi, mientras que Gorro pedía disculpas «a toda mi familia» por su interpretación. «Me lo he pasado de maravilla», reconoció Gorro, quien había «tenido que mentir porque la preparación que lleva esto es increíble». «Me has hecho vivir la mejor experiencia de juego que se puede vivir», manifestó la influencer a su máscara. No obstante, aunque su identidad pilló por sorpresa a los investigadores, no ocurrió lo mismo con muchos de sus seguidores, algo que la propia Gorro no dudó en señalar en sus redes sociales. «Familia virtual, confirmado: me conocéis demasiado. Muchos de vosotros me pillasteis a la primera», escribió la modelo en su cuenta de Twitter. «Pero de eso se trata este gran programa, de jugar. Creedme, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida«, concluyó Gorro.