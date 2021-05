‘Mask Singer’, más internacional que nunca: ¡La Toya Jackson era la Menina!

‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha comenzado su segunda

temporada por todo lo alto. Cinco han sido las máscaras que se han enfrentado

en esta primera noche cargada de emociones y mucha intriga. ¡Así ha sido la

primera gala en la que hemos descubierto que La Toya Jackson se escondía tras

la máscara de la Menina!

Después de una presentación espectacular de la temporada que

ya ha comenzado en Antena 3, Arturo Valls entraba con su capa y su máscara al

plató del programa. Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Paz Vega nos

mostraban su emoción por dar comienzo a una temporada que estará repleta de

sorpresas.

El primer ‘truelo’ de la noche ha enfrentado a tres de

nuestras máscaras: Cocodrilo, Menina y Erizo. Las tres máscaras han entrado

mostrando todo su carisma para dar comienzo a la primera batalla de la segunda

edición del programa.

Nuestro Cocodrilo ha sido invitado a cenar a la Casa Blanca

El Cocodrilo ha sido el primero en darnos pistas sobre su

identidad. Ha asegurado que viene de las Américas, es capaz de aguantar hasta

dos días sin respirar y nada a cuarenta por hora, ¡qué potencia! Además,

nuestro Cocodrilo ha sido invitado a cenar a la Casa Blanca.

Para sorprender y conquistar a los investigadores, el

Cocodrilo se ha desvivido sobre el escenario de ‘Mask Singer’ al ritmo de ‘Born

in the U.S.A.’. Para estrenarse en el programa y comenzar la temporada por todo

lo alto, el Cocodrilo se ha entregado al máximo cantando una de las canciones

más sonadas de Bruce Springsteen.





Después de escucharle cantar, Javier Calvo ha asegurado que

el Cocodrilo es la mejor voz masculina de ‘Mask Singer’, ¡qué nivel! Además,

todos han estado de acuerdo de que nos dejará sin palabras cuando se quite le

máscara.

Menina ha sido la siguiente máscara en estrenarse en ‘Mask

Singer: adivina quién canta’. Esta preciosa máscara nos ha dado nuevas pistas

para comenzar a investigar su identidad. Menina nos ha contado que Madrid le

parece muy diferente después de todos estos años y que ha sido objeto de deseo

de caballeros y aristócratas de todo el reino.

Una vez en el escenario del programa, la Menina ha suplicado

amor cantando ‘Lovefool’. Esta elegante máscara nos ha enseñado por primera vez

su voz real cantando una canción de la banda sueca The Cardigans. ¡Se ha metido

a todo el público en el bolsillo!





Menina ha revolucionado a los investigadores y todos, menos

Mota, piensan que tras la máscara tiene que haber una superestrella internacional. Así, Javier Ambrossi se niega a que su compañero termine con la

ilusión de ver a una gran estrella tras la máscara.

Era el momento de conocer un poquito más a nuestro Erizo y

ha sido él mismo quien nos ha contado importantes datos sobre su identidad. El

Erizo samurái universal tiene una armadura única y una técnica de combate sin

igual. Esta máscara, más fuerte que el wasabi, asegura que puede convertirse en un animalito muy sensual. ¡Qué pícaro!

En el momento de actuar, el Erizo ha desprendido una gran

energía sobre el escenario de ‘Mask Singer’ con ‘Vivir mi vida’. La máscara ha

elegido una marchosa canción de Marc Anthony para enamorarnos con su espectacular

voz. ¡Qué forma de moverse tiene nuestro espinoso samurái!





Tras escuchar al Erizo, Javier Ambrossi tenía claro quién se

ocultaba tras la máscara. El investigador ha apostado por Auron Play pero… ¿Qué

habrán apostado sus compañeros? Además, el Erizo ha tenido que responder a la

pregunta de qué tres deseos pediría si se le fuesen a conceder.

Una vez las tres primeras máscaras han actuado, llegaba el

momento de votar y decidir cuál de ellas se enfrentaría al Asalto Final.

Después de haber contabilizado todos los votos, la Menina ha conocido la mala

noticia.

El segundo duelo de la noche lo han protagonizado el Ángel y

el Cactus. Nuestro espectacular Ángel ha sido el primero en contarnos las

pistas sobre su identidad. ¿Nos habrá ayudado o nos habrá despistado todavía

más? El Ángel ha revelado que vive en un paraíso que está bañado por orillas de

playas paradisíacas y divinas montañas. Además, esta máscara dice cuidar muy

bien sus caras, en especial una de ellas, que quiere mantener eternamente

privada.

La imponente máscara ha convertido ‘Mask Singer’ en una

auténtica fiesta al ritmo de ‘Walking on sunshine’. Para enseñarnos su voz por

primera vez, el ángel ha escogido una conocida canción de Katrina & The

Waves. ¡Qué forma de moverse sobre el escenario!

Los investigadores han estado de acuerdo en que el Ángel es

una de las máscaras que más les despista. Muchos de nuestros investigadores

estaban totalmente perdidos y Paz Vega ha desatado las risas en plató al soltar

su teoría.





Tras el Ángel, era el momento de que el Cactus nos desvelase

sus primeras pistas. En su vídeo, el Cactus nos ha dejado ver su gran pasión

por la música y por Las Vegas. Nuestro fuerte Cactus no puede pasar ni un día

sin música y ha asegurado que podría haber llegado a ser un líder mundial.

¿Quién estará tras la máscara?

En su duelo para enfrentarse al Ángel, la máscara se ha

desmelenado en ‘Mask Singer’ con una de las canciones que más ha sonado en el

año 2009. El Cactus ha elegido la canción ‘Tik Tok’ de la cantante

estadounidense Ke$ha. ¡Qué energía más arrolladora!





La máscara ha logrado desorientar a nuestros investigadores

y se han dirigido a ella para dejarle claro que no les va a engañar con su

extraño acento. ¿Les habrá dado alguna pista extra la rueda de preguntas al

haber respondido a cómo se describe?

Una vez más, el público ha tenido que votar por cuál de las

dos máscaras se enfrentaría al Asalto Final. ¡Ninguna de ellas quería situarse

en la cuerda floja y estar más cerca de desvelarnos su identidad! Tras haber

recontado los votos, el Ángel no ha tenido más remedio que prepararse para el

Asalto Final.

Ángel y Menina han tenido que enfrentarse al primer Asalto Final de la segunda edición de ‘Mask Singer’

Ángel y Menina han tenido que enfrentarse al primer Asalto

Final de la segunda edición de ‘Mask Singer’. Para luchar por no quitarse la

máscara y permanecer en el concurso, Menina ha maravillado al son de ‘Never really over’, mientras que Ángel lo hacía cantando por ‘The time of my life’.

¡Qué reñido ha estado con lo bien que lo han hecho!

¡Llegaba el momento más esperado de la noche! Al fin hemos

podido saber qué personaje famoso se ocultaba tras la máscara de la Menina.

Para sorpresa de todos, La Toya Jackson se encontraba tras la máscara que tanto

ha maravillado a nuestros investigadores. La hermana de Michael Jackson ha sido

la seleccionada para revelar su identidad en el primer programa. ¡Menuda

sorpresa!