‘Masterchef Junior 7’: Albert y Vega regresan al programa con la repesca

A pesar de que la época navideña ya está concluida, los jóvenes aspirantes de ‘MasterChef Junior‘ vivieron durante el programa del viernes 10 de enero una de las noches más especiales de la edición y al mismo tiempo, una de las más intensas. Jordi Cruz Mas, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez se disfrazaron de los tres Reyes Magos para dar una sorpresa a los concursantes y entregarles algún que otro regalo, recompensando así su duro trabajo en cocinas. Pero sin duda, el mejor regalo se lo llevaron Albert y Vega, que consiguieron alzarse como ganadores de la repesca.

Albert y Vega, repescados de ‘MasterChef Junior 7’

Todos los exaspirantes lucharon con uñas y dientes por regresar de nuevo a las cocinas de ‘MasterChef Junior’ y ganarse así un hueco en la final. Sin embargo, no todos los pequeños chefs pudieron cumplir su sueño de volver a formar parte de la edición del programa, ya que solo lo hicieron dos. Por un lado, Albert que consiguió realizar una excelente prueba en la repesca y demostrar a los jueces sus grandes dotes con el salmón, al ser el primero en conseguir elaborar a la perfección todas las brochetas que se exigieron. Por su parte, Vega consiguió una elaboración exquisita y sus brochetas fueron las más aplaudidas por los comensales, gracias a ello consiguió hacerse con la victoria.

Una velada que sin lugar a dudas dio para mucho, y si no que se lo digan a María, ya que se reencontró con Josetxo tras su amor de verano: «Me pidió salir y yo le dije que no. Ahora somos amigos», confesó la aspirante en una de sus intervenciones a cámara. Otra de las sorpresas de la noche fue el nuevo look de Albert, que decidió estrenar peinado en su vuelta a cocinas: «Me he peinado de una forma diferente, pero soy el mismo«, comentó el catalán tan espontáneo como siempre.

A las puertas de la semifinal

En la recta final del programa, ‘MasterChef Junior’ se enfrentó como en cada entrega a su parte más agridulce: la despedida de otros dos aspirantes. Esta vez, Dani y Aitana se convirtieron en los dos expulsados de la velada, quedándose así a las puertas de la semifinal. Eso sí, los jóvenes talentos se marcharon por la puerta grande con una amplia sonrisa y agradecidos por la oportunidad que se les han dado de formar parte de la familia ‘MasterChef‘.