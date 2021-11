Mayra Gómez estalla contra Paz Padilla por sus comentarios sobre la muerte de su marido

A principios de este mismo año, Mayra Gómez Kemp perdía a su marido, Alberto Beco, después de que sufriera un infarto fulminante por el llegó a morir en brazos de la mítica presentadora. Un episodio tan doloroso como traumático que Gómez se atrevió a abordar ante las cámaras en la tarde del martes 24 de noviembre, en ‘Sálvame‘, donde pudo conversar con Paz Padilla, quien había retomado ese mismo día su papel como presentadora del popular espacio de Telecinco. La entrevista, sin embargo, puso al límite a la invitada ante los comentarios y cuestiones de Padilla sobre su dolorosa pérdida, razón por lo que la gaditana fue duramente criticada en redes sociales.

Paz Padilla en su encuentro con Mayra Gómez Kemp en ‘Sálvame’

La invitada reconoció estar «muy sola» al igual que admitió que «no es fácil decir adiós a alguien, fueron 48 años». Después de un vídeo sobre la carrera de Gómez y la relación con su marido, la gaditana señaló sobre la muerte de Beco que «fue un problema de logística, que con la pandemia no pudo llegar la ambulancia». «Tú eres muy fina. Yo lo llamaría de otra manera: me lo dejaron tirado como una colilla. Por eso digo que, por lo menos, murió en su casa», matizó la invitada, para después recalcar que «egoístamente, lo echo de menos». «Echar de menos, lo vas a echar de menos siempre. ¿Puedes olvidar una vida en un año? Imposible. No podemos obsesionarnos con olvidar», manifestó Padilla, a lo que Gómez señaló que «no es cuestión de olvidar: se necesita un tiempo para pasar el duelo».

«Para aceptar», trató de matizar la presentadora, recibiendo un rotundo «no» como respuesta. «Yo no aceptaré nunca que me falte mi marido. Yo no soy tú. Tú puedes aceptarlo, yo no», explicó la invitada, tajante. «¿Por qué?», insistió Padilla. «Porque no. Porque lo amo, porque lo sigo amando, lo echo de menos, me falta su olor, su contacto», respondía Gómez, con las ideas muy claras, al igual que explicó que «cada uno ama como quiere y echa de menos como quiere». La presentadora le planteó entonces si «te preguntas dónde está él, por qué ha muerto», desconcertando a la invitada: «no. Él murió porque llegó a una edad y tuvo un problema cardiaco. Esas cosas no me las pregunto». «La vida es la vida, pero no tengo por qué aceptarlo, Paz. ¡No soy Santa Mayra de los cojones!«, estallaba Gómez, tras lo cual pidió, con humor, «perdón por lo de ‘Santa Mayra'», mientras el público estallaba en un aplauso, junto a los colaboradores.

Al fin alguien que le diga a Paz Padilla que no todo el mundo tiene que pasar el duelo como ella. Grande Mayra #yoveosálvame #YaSonLasOcho23N #Secret23N pic.twitter.com/rTkdy8P18R — Emmy y Adara?? ?? ???? (@ffmoffd) November 23, 2021

Mayra Gomez Kemp: que nadie te diga como hacer tu duelo! Basta de lecciones de dolor!! — Maestro Joao (@maestro_joao) November 23, 2021

Lo de Paz Padilla con Mayra es acoso, además de falta de empatía y mala educación. Es incapaz de entender que cada uno pasa el duelo como puede y como quiere. Un poco de respeto. #yoveosalvame — Divinisima3456?????? (@divinisima3456) November 23, 2021

Paz Padilla todavía no se ha enterado que cada uno vive y afronta la muerte de la mejor manera que puede, o como le sale. No es ni mejor ni peor, sino un proceso personal de cada uno.

No por ver la muerte como ella vamos a ser mejores. Bravo Mayra ????????#yoveosálvame — Miss Salseo (@SalseoMiss) November 23, 2021

Por favor, que alguien explique a Paz Padilla que ella no es la protagonista de la entrevista a Mayra Gómez Kemp. Cada persona vive SU dolor ante un fallecimiento como puede, vale ya de sentar cátedra permanentemente con ese ego desmesurado.#YoVeoSalvame — ???? ???? (@Barralta) November 23, 2021

¿Puede dejar Paz Pesadilla dejar de machacar a Mayra? (A la que encima llama «Marta») La pobre mujer le ha dicho mil veces que ella ve la muerte de otra manera y Paz insiste e insiste, es indignante que no le den un toque. QUE TE CALLES PAZ.#yoveosalvame #pazpadilla — TheGolismer (@TGolismer) November 23, 2021

#yoveosalvame MAYRA LE ESTÁ DANDO UN REPASO IMPORTANTE A PAZ PADILLA ???????? pic.twitter.com/8C3n6gvlOi — PSICÓLOGO??????????????? (@Ilovefootbalbby) November 23, 2021

«Yo no voy a aceptar nunca que mi marido no esté. Yo no soy tú. No tengo que aceptarlo, no soy Santa Mayra de los Cojones». Me rompo las manos aplaudiendo a Mayra Gómez Kemp por dejar en evidencia a la sectaria de Paz Padilla y sus lecciones de filosofía barata — Noé Guzmán (@n_guzman) November 23, 2021

Ya era hora de que alguien le diga a Paz Padilla que se sienten y se viven las cosas como a unx le sale del alma, no como ella quiere. #Mayra #yoveosálvame — Pis_Pas (@PisPas210) November 23, 2021

Creo q la entrevista de Mayra va a ser un antes y un después.

La gente ya de ha cansado de no poder replicar ni una coma a Paz Mayra le ha dado una bofetada sin manos de forma muy elegante#yoveosalvame — Terelussssssss (@arretarret) November 23, 2021

Mayra Gómez Kempt cantándole las 40 a Paz Padilla porque ella lleva la perdida de su marido como quiere, no como Paz Padilla diga que hay que llevarlo. BRAVÍSIMA ???????????? #yoveosálvame — Señorín (@Senorin_) November 23, 2021

«Quieres que piense como tú, y no»

«Pero yo pienso que no se pide que seas Santa Marta», declaró Padilla, indignando algo más a su entrevistada. «Primero, Marta, nunca. Me llamo Mayra. Y segundo, tú quieres que piense como tú, y no. Yo soy yo», soltó Gómez, ante lo que la presentadora recalcó que «lo que tenemos que procurar es no sufrir». «¿Por qué no? Si yo, al sufrir, me siento más cerca de él, porque lo echo de menos», planteó la invitada, sin tapujos. «¿Pero sufriendo lo echas de menos? Yo también echo de menos a mi marido, pero procuro no sufrir», cuestionó la gaditana.

«Me parece muy bien que tú no sufras. Ahora, los que sufrimos, lo hacemos y punto. Me niego a ser Santa Mayra», comentó Gómez, sin tapujos. «A mí solo me va a sanar el tiempo», añadía además la veterana presentadora, quien se ganaba el aplauso del público al parar las ya habituales reflexiones de Padilla sobre la muerte, muy presentes desde que perdió a su marido. Mientras, sin embargo, la gaditana fue muy criticada por las cuestiones y comentarios que lanzó a pesar del dolor de su invitada, hasta el punto de que incluso el Maestro Joao se pronunció al respecto. «Mayra Gómez Kemp: ¡que nadie te diga cómo hacer tu duelo! ¡Basta de lecciones de dolor!«.