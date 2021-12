«Me presenté a todos los concursos y no gané ninguno»: el alentador mensaje de Pablo Alborán a los talents eliminados

Marina Jiménez, Besay Pérez, Diana Larios y Ezequiel Montoya se han quedado a tan solo un paso de llegar a la Gran Final de ‘La Voz‘.

Su paso por el programa ha llegado a su fin tras las votaciones del público, pero su eliminación no significa ninguna derrota, sino todo lo contrario.

Es ahora cuando empieza su verdadera lucha y un camino trepidante por recorrer lleno de muchos éxitos.

Pablo Alborán, después de conocer el veredicto del público, ha pedido a Eva González su permiso para dedicar unas palabras a los cuatro talents.

El coach no ha querido perder la ocasión para compartir sus duros comienzos en la música y confesar que, a pesar de haber recibido muchos ‘noes’, nunca hay que rendirse: «Me presenté a todos los concurso habidos y por haber, no gané ninguno, no quedé finalista en ninguno, y no me llamaron ni para decirme preséntate en año que viene», ha explicado en clave de humor.

Revive su intervención completa en el vídeo de arriba .

También te puede interesar…

Pablo Alborán, con la voz entrecortada tras las palabras de su profesora: «Me desdoblo y cuando aterrizo me derrumbo»