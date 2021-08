Mediaset mueve ‘Nina, una enfermera diferente’ a Divinity y triplica ‘DOC’ en Telecinco

Telecinco ha hecho cambios en su programación, que afecta a la jornada del lunes, donde ‘Nina, una enfermera diferente’ y »DOC‘ tenían reservado su hueco, tras la entrega diaria de ‘Alta tensión‘. No obstante, Mediaset ha decidido prescindir de la ficción francesa, que cuenta la historia de una médica que compagina su trabajo con ser madre. El lunes 23 de agosto se emitieron tres capítulos de la serie italiana en su lugar.

‘Nina, una enfermera diferente’

Esto puede haberse debido a que ‘DOC’ está bajando rápidamente sus registros de audiencia en comparación a la emisión de sus primeros capítulos, por lo que la cadena buscaría darla por finalizada cuanto antes. Antena 3 es la cadena líder de la franja de prime time cada lunes con la serie ‘Inocentes‘. Con sus últimas emisiones, la cadena de Atresmedia ha logrado un 11,3%, superando el millón de espectadores.

Pero, ¿qué pasa con ‘Nina, una enfermera diferente’? La serie francesa podrá seguir viéndose en Divinity cada domingo a partir de las 17h45. En esta cadena fue donde se emitieron los episodios de la primera temporada, por lo que los fans de la serie podrán seguir ahí el desenlace de la segunda tanda de capítulos. ¿Conseguirá cosechar el mismo éxito que ‘Love is in the air‘ en el canal temático?

Todo un éxito

‘Nina, una enfermera diferente’ se estrenó en Francia en 2015 cuando se convirtió en todo un éxito, con más de tres millones de espectadores por episodio. La ficción tiene un total de seis temporadas y la última de ellas vio la luz a lo largo de 2021. La serie cuenta la historia de Nina, una sanitaria novata, pero con mucha experiencia después de haberse pasado años en hospitales con Lily, su hija enferma.