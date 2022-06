Melisa se acerca a Ömer: ¿Estará empezando a sentir algo por él?

Doruk y su hermana Melisa han salido de fiesta con unos amigos a una discoteca de la ciudad. Cuando una de las amigas ve a Ömer enseguida les pregunta si les ha seguido: “Están buscando jaleo”, responde Doruk.

En cambio, Melisa defiende al joven: “Déjalos en paz, es el hijo de Hatice”, señala. Al rato, la chica se acerca a Ömer que está sentado y le saluda: “Iba a ir a veros hoy, pero me encontré con tu hermano y me dijo que no estabais en casa ¿os habéis mudado?”, pregunta la joven.

Melisa no para de preguntar a Ömer sobre su nueva a casa, incluso piensa que Kadir está enfadado con ella.

Lo que Melisa no se imagina es que ahora los hermanos Eren viven en el gallinero y a Ömer le da vergüenza reconocer ante ella que no tienen nada.

