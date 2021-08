Melyssa Pinto arroja luz sobre su relación con Olga Moreno tras sentirse «traicionada»

La aventuras vividas en ‘Supervivientes 2021‘ siguen dando para mucho dos meses después de que el reality llegase a su fin. Una de las traiciones más recordadas fue la que protagonizó Olga Moreno tuvo que ver con un robo de comida a su entonces «amiga»Melyssa Pinto. Con las aguas más calmadas, ¿en qué punto está su relación tras las lágrimas que vimos correr por el rostro de la mujer de Antonio David Flores?

Melyssa Pinto y Olga Moreno

Durante el tramo del club social de ‘El programa del verano‘, Melyssa tomó asiento para revelar todo lo que vivió tras los hechos comentados: «Me sentí traicionada en el momento, me dolió muchísimo, que viniera de ella justamente me dolió muchísimo«, aseveró. La distancia con la que ve ese robo meses después, le ha permitido llegar a otorgarle el perdón.

«Luego, reflexionando y viviendo con ella 24 horas, viendo que ella tenía una ansiedad muy grande, llegué a intentar a entenderlo… «, comentó después. Asimismo, prefiere quedarse con todo lo bueno que le ha dado y aparcar ese contratiempo, aunque asegura que no se han visto desde la final del reality: «Ella está en Málaga, en el sur y yo aquí, todavía no hemos tenido oportunidad, pero cuando se pueda nos veremos», confirmó.

«Nadie entendió ese robo»

Los colaboradores de ‘El programa del verano» siguieron cuestionando el porqué de esa acción. Olga Moreno también había ganado una prueba de recompensa, por lo que tenía comida en su saco; no obstante, decidió abrir el tarro de crema de cacao de Melyssa y comerse lo que no era suyo. Su excusa fue asegurar que no quería ver comer a su compañera de concurso para no sentir ansiedad por ausencia de alimentos.