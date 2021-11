Melyssa se rompe en ‘La última tentación’ al sentirse identificada con Lucía Sánchez

La noche del lunes 1 de noviembre no fue especialmente sencilla para Lucía Sánchez, quien visitaba el plató del debate ‘La última tentación‘, en el que ella e Isaac Torres confirmaban haber retomado su relación a pesar de su ruptura en el programa, después de que la gaditana protagonizara un tenso encontronazo con Yolanda, la madre de Marina García. Un sentimiento del que Melyssa Pinto fue muy consciente, hasta el punto de que rompió a llorar antes de abrazar a Sánchez, quien apenas pudo contener las lágrimas ante la amabilidad, la comprensión y el cariño de la catalana.

Lucía, emocionada tras abrazarse con Melyssa en ‘La última tentación’

El hecho de que la pareja hubiera retomado la relación a pesar de la deslealtad de Torres y la actitud implacable de Sánchez en su último encuentro en el reality, propició que ambos fueran criticados por algunos de los colaboradores. Un debate en el que la actitud de Pinto terminó reclamando la atención de Sandra Barneda, que ocupó el asiento junto a la catalana para hablar con ella. «Me agobia este tema, yo no soy objetiva», confesaba Pinto, antes de romper a llorar ante el desconcierto de la presentadora y sus compañeros. «Yo he vivido su lado y sé que no se pasa bien. Sé lo que ella está viviendo, yo lo pasé fatal y no me gusta», declaró la colaboradora, totalmente rota.

En medio de los aplausos, la catalana se puso en pie para abrazar a la gaditana, quien se vio contagiada por la emoción de su compañera y apenas podía contener sus lágrimas. «Tía, sé fuerte, ¿vale?», la animó Pinto, tomando las manos de una emocionada Sánchez, tras lo cual reconoció sobre Torres que «también te digo, que yo no dudo que sea buena persona». «Es verdad que yo no me alegro de que hayáis vuelto, aunque espero hacerlo algún día porque la estás cuidando de verdad, porque se lo merece», matizó la colaboradora, hacia el novio de la gaditana, antes de fundirse con ella en un nuevo abrazo.

«Vas a tener movida»

«Esto es lo que se espera de una amiga y de una pareja», alabó Kiko Matamoros, sobre la actitud de Pinto, quien recriminó a Torres que no hubiera mostrado gesto alguno en apoyo a su pareja en medio de sus conflictos y tensiones en el debate. «Oye, Isaac no ha parado de darle la mano a Lucía. Creo que es uno de los momentos trampa: hagas lo que hagas, y no es por defenderte, Isaac, vas a tener una movida esta noche», opinaba por su parte Barneda, consciente de la complicada situación en la que tanto el catalán como la gaditana se encontraban.