Melyssa y Olga Moreno niegan haber criticado a sus compañeros en ‘Supervivientes’

El 22 de junio, Cuatro emitió la undécima gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘ con Carlos Sobera en el papel de presentador. Una cita en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes de ‘Supervivientes‘, entre las que se pudo ver sus tensas conversaciones a raíz de la polémica prueba en la que debían adivinar qué frases habían lanzado sus compañeros en su contra, especialmente en torno a Olga Moreno y Melyssa Pinto.

Los concursantes de ‘Supervivientes’ tratan de aclarar el origen de las polémicas frases

En concreto, el debate entre los concursantes se centró en torno a frases que afectaban a Lara Sajén y Tom Brusse: sobre la primera, Moreno afirmó que «prefiero tenerla de amiga, que de enemiga», mientras que el segundo quiso averiguar quién había criticado de él que «siempre busca su minuto de gloria», además de que «le ha invadido el demonio», frase que había pronunciado Pinto sobre el marroquí. «Ninguna de esas frases la he escuchado yo», aseguró Moreno, durante una conversación posterior con sus compañeros, evitando así una vez más el reconocer, si lo recordaba, haber pronunciado la frase de Sajén. Por su parte, Brusse apostó porque Pinto había sido quien lo había acusado de que le hubiese «invadido el demonio», algo que no gustó nada a la aludida.

«Tom, yo no te digo demonio. Justo esa palabra, yo no la digo», se defendió la superviviente, que apostó a que lo habría dicho «alguien que no te quiere decir que lo ha dicho». «Igual me equivoco», concedió finalmente Pinto, sin cerrar del todo la puerta, mientras Alejandro Albalá negaba ser el «artífice» de esa frase, puesto que «si no, te lo digo, que me da igual». «Yo te aseguro que no lo he dicho», intervino Moreno, mientras que tanto Sajén como Gianmarco Onestini argumentaban que no empleaban la palabra «demonio», al igual que Melyssa. «¿Sabes quién la usaba mucho? Sylvia Pantoja«, dejó caer Sajén, aunque la organización había asegurado que las frases eran de alguno de los todavía concursantes del reality. «Yo sé las dos que he dicho», reconoció Moreno, que apuntó a la frase del «minuto de gloria» de Brusse.

«Hay que ver el contexto»

Los concursantes de ‘Supervivientes’ siguen hablando de las polémicas frases

«Cosas peores se han dicho, Tom», señaló la sevillana, cuando su compañero criticó lo «fuerte» que era que alguien lo hubiera tachado de demonio. «Hay que ver el contexto en el que se ha dicho», apostaba por su parte Sajén, quien argumentó que, durante una discusión, cualquiera podría haber comentado que «le ha invadido el demonio», algo que según la argentina y Pinto «no es nada malo». «A mí dijeron que era una manipuladora, es peor», defendió Moreno, tras lo cual Sajén quiso saber si «de las mías alguien ha dicho alguna».

«Ninguna», se apresuró a responder la sevillana, antes de que Onestini confesara que, sobre su frase, «pensaba que estabas equivocada y, en cambio, era la correcta». «¿Esa era la verdadera?», planteó Moreno, quien la había pronunciado, de hecho, delante del italiano. «Pero eso lo puedes decir tú en broma», comentó Sajén. Tal fue el debate que suscitó dicha prueba que, tiempo después, los concursantes seguían dando vueltas al tema, hasta el punto de que la argentina olvidó por completo que la frase «la prefiero de amiga que de enemiga», era en realidad una de las verdaderas.