¿Merecía Bigote ser el expulsado porque Frigenti es totalmente necesario en ‘Secret Story’?

Alejandra Castelló analiza todo lo ocurrido en la segunda gala del reality de Telecinco.

La gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ emitida el 23 de septiembre fue «Muy movidita, tuvo mucha bronca y estaba el ambiente muy calentito», tal y como asegura Alejandra Castelló en su análisis de esa entrega. Cristina Porta y Emmy Russ ya se habían salvado de las nominaciones y la cosa estaba entre Bigote Arrocet y Miguel Frigenti. Finalmente fue Bigote el que abandonó la casa, siendo la mejor opción para el programa, puesto que estaba dando muy poco contenido y además siempre era el mismo: María Teresa Campos y el WhatsApp. Además, se desveló su secreto: «Soy hermano de mi padre». Aunque suene a bombazo, se trataba de un error en los documentos.

En cambio, Frigenti, aunque muchas veces no guste lo que hace y su comportamiento, no hay duda de que para el concurso es necesario. Tal y como dicen el resto de concursantes, él es un «metemierda», un «provocador», un «cascarrabias» y una «bomba de relojería constante». Por ello, Castelló entiende que el resto de concursantes tengan miedo porque saben que en cualquier momento va a saltar. Además, tuvo una fuerte discusión con los Gemeliers y tiene en contra a casi toda la casa. Por su parte, Cristina Porta, que es con quien mejor se lleva, le dice las cosas claras y no siempre le da la razón, una actitud que está gustando a los espectadores. Para acabar, Alejandra repasa lo mejor y lo peor de cada uno de los nominados, que son, aparte de Miguel Frigenti, Sandra Pica y Luca Onestini.