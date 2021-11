Miguel Frigenti, Adara y Lucía Pariente, un paso más cerca de la repesca en ‘Secret Story’

La noche del domingo 7 de noviembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ contó con la presencia en las instalaciones del reality de los cinco candidatos a la repesca: Miguel Frigenti, Lucía Pariente, Adara Molinero, Emmy Russ y Fiama Rodríguez. De ellos, solo tres tendrían la oportunidad de volver a dormir bajo el techo de la casa de los secretos, los más votados por la audiencia, que resultaron ser: Frigenti, Molinero y Pariente.

Los candidatos a la repesca antes de conocer a los posibles repescados definitivos en ‘Secret Story’

Antes de reunir a los cinco candidatos, la organización reunió a Molinero con Frigenti, para que después la madrileña limara asperezas con Pariente, quien le pidió disculpas por su polémico tuit sobre su padre, el cual le provocó a la ganadora de ‘GH VIP 7‘ un ataque de ansiedad en directo. Asimismo, Rodríguez y Russ pudieron verse cara a cara, aunque no tenían cuentas pendientes entre ellas, gracias a su buena relación durante su paso por el reality. Una vez reunidos los cinco exconcursantes, el programa les propuso lanzar un contralegato sobre uno de sus compañeros, momento en el que los cinco se mostraron muy cordiales y tranquilos.

«Decidió marcharse voluntariamente y no se puede variar de opinión. Los demás tenemos derecho a volver, porque hemos vivido eso con una intensidad terrible«, argumentó Pariente, a la hora de lanzar su discurso contra Russ. La alemana se defendió entonces opinando que «todos merecemos una segunda oportunidad. Yo me sentía mal y era mi momento de irme». «Ahora estoy superbien y estoy lista para entrar», concluyó la exconcursante. Por su parte, Rodríguez escogió cargar contra Frigenti, de quien señaló que «hemos tenido malos entendido y no queremos que Cristina y Luca retrocedan en su maravillosa relación», con cierto sarcasmo. «Por eso es mejor meterme a mí que a Miguel. Yo quiero ver un edredoning ya, porque esa pareja es verdadera», remató Rodríguez, sobre el descarte de Frigenti, quien aclaró que «no me considero el sujetavelas de nadie. Me posicionaré dentro, según vea y viva las cosas«. Asimismo, el manchego quiso dejar claro que, en ese momento «ni me sale ni me apetece» cargar contra Porta y Onestini, con quienes aún tenía pendiente aclarar su relación tras su distanciamiento de Molinero.

Así se ha quedado Miguel Frigenti al saber que es el primer aspirante confirmado a ser repescado ¿Qué opináis? #SecretNoche9 pic.twitter.com/vyUg7f18Bl — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 8, 2021

La resolución final, el martes 9 de noviembre

Adara, Miguel Frigenti y Lucía Pariente en la sala blanca de ‘Secret Story’

En cuanto a la ganadora de ‘GH VIP 7’, se mostró indecisa hasta los últimos segundos de tiempo del alegato, antes de manifestarse contra Pariente, a raíz de su escasa relación con ella, algo con lo que la aludida se mostró conforme. En el caso de Russ, manifestó su discurso contra Frigenti porque «es con el que menos tiempo pasé, al que menos he conocido». «Creo que vamos a volver a chocar y, sinceramente, hoy estoy aquí para preocuparme de si entro yo, como para preocuparme de los demás», concluyó la alemana, a quien le tocó el contralegato del manchego.

«Creo que Lucía, a pesar de que hemos tenido muchos conflictos, ha querido siempre estar dentro; con Adara quiero vivir esta aventura; con Fiama hubo complicidad al principio, pero creo que fuera de la casa sí podría tener complicidad», apostó el exconcursante, quien fue el primer confirmado para convivir unos días dentro de la casa. A él lo siguieron Molinero y Pariente, quienes protagonizaron unas cordiales despedidas de sus compañeras. «Me habría gustado entrar, pero estaba claro que era muy difícil hacerlo con esta gente. Da igual, estoy contenta», confesó Rodríguez, antes de abandonar la casa, en la que los tres seleccionados convivirán en la habitación blanca desde la noche del domingo hasta la gala del martes 9 de noviembre, cuando Carlos Sobera anunciará quien regresará como concursante oficial al reality.