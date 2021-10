Miguel Frigenti, contra Alba Carrillo: «Barbie Divorcio, estás aquí por vender a tus ex»

Las discusiones entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo en los platós de televisión no tienen fin. Después de protagonizar diferentes desencuentros, algunos de ellos muy recientes, ambos colaboradores vivieron su cara a cara más tenso e intercambiaron un sinfín de descalificativos durante la emisión de ‘Sábado deluxe‘ del 9 de octubre.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti en ‘Sábado deluxe’

«Barbie Divorcio. Eres ridícula. Estás aquí por vender a tus ex y hablar de tus suegros«, estas fueron las despectivas palabras que utilizó Frigenti para hablar de la modelo. De esa manera, el periodista usó este ataque como argumento para responder a las acusaciones de Carrillo sobre su cuestionables comportamiento en los pasillos de ‘Ya es mediodía‘, el programa en el que coincidieron dentro de la sección «Fresh».

«Tú no puedes hablar de ti ni de tus exparejas porque no interesas a nadie«, respondió la modelo muy alterada. Según cuenta la exsuperviviente, Frigenti no se habría portado bien con parte del equipo del formato producido por Unicorn, especialmente con Miguel Ángel Nicolás, el coordinador de la sección de corazón y la persona que le dio «su primera oportunidad«, comentó Carrillo.

Frigenti dejando las cosas claras a Alba Carrillo sin despeinarse #secretodeluxe pic.twitter.com/t48jwRBSL3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 9, 2021

Para la madrileña, lo peor que hacía el periodista en las reuniones de escaleta era poner verde a sus compañeros de ‘Sálvame‘. «No hablas bien de nadie y ahora esto es lo que tienes«, le reprochó. Por su parte, Frigenti quiso zanjar la polémica y mirando a los directores de ‘Sábado deluxe’ explicó que estaba dispuesto a someterse al polígrafo: «Me va a echar la bronca mi representante, lo hago gratis«. Finalmente, no se le hizo la prueba.

El mensaje de Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez

La tensión continuó aumentando según avanzaba la entrevista de Carrillo y Frigenti, sobre todo, al acusarse mutuamente de hablar mal de terceras personas a sus espaldas. En ese momento, la modelo miró a Jorge Javier Vázquez y le dio un irónico consejo: «Cuidado el día que no estés«, refiriéndose a que el colaborador podría criticar al presentador.