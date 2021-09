Miguel Frigenti, contra Isabel Rábago en ‘Secret Story’: «¡Has sido muy mala conmigo!»

El jueves 16 de septiembre, Telecinco celebró la primera gala principal desde que se inauguró ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Chimo Bayo. Sin embargo, antes de conocer la decisión de la audiencia, las tensiones entre concursantes comenzaron a salir y, tras una disputa entre los Gemeliers y Emmy Russ, las cosas estallaron entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago, en relación a su pasado en común como colaboradores de ‘Ya es mediodía‘.

Miguel Frigenti carga contra Isabel Rábago en ‘Secret Story’

«A Isabel Rábago no la busco. Me hace la convivencia superfácil, tenemos los dos educación y no tengo problema en interactuar con ella. Fuera, somos compañeros», defendía Frigenti, en un momento de la gala, en el que recalcó que «no tengo nada contra ella como persona». «No me gusta, ¿por qué estoy obligado a hablar y conectar con una persona que no me interesa?», añadía el concursante, sin pelos en la lengua, antes de querer dejar claro que «no tengo necesidad de decir todas las cosas a la cara». Por su parte, la aludida manifestó que » yo entro limpia, sin prejuicios. No he tenido ningún problema. ¿Que no le gusto? Perfecto«. «Yo puedo ponerte ochocientas etiquetas y no lo he hecho, porque quería conocerte», prosiguió la cántabra, desconcertada con su compañero puesto que «no sé qué problema tienes conmigo».

«Me gustaría preguntarte algo que he escuchado, que me gustaría que confirmaras o desmintieras: ¿achacas a Isabel Rábago que se te despidieran de algún programa?«, intervino entonces Vázquez, lanzando su cuestión al castellano-manchego, ante la incredulidad de la implicada. «Yo no he achacado nada de eso. Eso no lo he dicho en ningún sitio, no sé dónde lo has podido escuchar», respondía el colaborador, aparentemente igual de sorprendido, tras una cuestión que hacía referencia al pasado de ambos como colaboradores de ‘Ya es mediodía‘. «Vine aquí muy limpio con respecto a Isabel, lo he intentado», admitía Frigenti, quien habría visto «ciertas actitudes» de Rábago que le habrían apartado de dichas intenciones, lo que desencadenó una disputa entre ambos concursantes al respecto.

«¡Pedazo de falsa!»

«Si alguien ha dicho que yo he influido en el despido de Frigenti en el programa en el que trabajábamos juntos, me gustaría que, a título personal, la productora, dijera algo, porque yo no tengo el poder de decidir con quien me siento», quiso aclarar Rábago minutos después, cuando recordó que «tuve que aguantar que este señor dijera en ‘Sálvame‘ que se sentía maltratado». «Se lo he dicho, que era una cosa que él sentía», defendía la concursante, despertando así el enfado de Frigenti. «¡Es la verdad! Y no me hagas hablar, porque me estás tocando las narices. ¿Se te han olvidado los gritos que me metías en las reuniones cuando te apetecía, por no defender a la hija de Lucía Pariente, entre tú y tus amiguitos? ¡Pedazo de falsa!», estallaba el castellano-manchego, encarando a Rábago, quien se mantenía calmada y seguía pidiendo que «la productora por favor, que hable, porque yo no voy a hablar».

«En esas reuniones estábamos tú, yo, un coordinador y otra colaboradora. Ahí no estaba la productora metida», defendió Frigenti, para después reprochar a la cántabra que en dichos momentos «tú me gritabas y me atacabas por no defender a tu compañera Alba Carrillo«. «Como para no tener prejuicios contigo, que has sido muy mala conmigo. Prefiero abrir la boca y quedar mal, porque me has hecho mucho daño», acusaba el colaborador, alterado. El colaborador puso entonces fin a la discusión abandonando el salón con un grito: «¡ya está bien tanta falsedad, coño, que llevo un puto año callándome!». Tiempo después, Rábago quiso dejar claro que «esto lo solucionaré fuera, porque no he entendido nada y creo que se han dicho cosas que no se debían haber dicho», antes de solicitar que «no entre nadie en este guerra», consciente de que se hablaría fuera de la casa lo que habría sucedido entre ellos en el pasado.