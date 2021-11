Miguel Frigenti corta con Cristina en ‘Secret Story’: «Vas de amiguita leal»

Apenas dos días después de que los candidatos a la repesca pasaran a convivir con sus compañeros de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, durante la gala del jueves 11 de noviembre en Telecinco, las diferencias entre Miguel Frigenti y Cristina Porta ya eran más que notables. Ambos se habían mantenido bastante distantes, pero una disputa esa misma tarde desencadenó que el manchego se situara definitivamente de parte de Adara Molinero y rechazara por completo a la catalana, quien no pudo contener las lágrimas.

Miguel Frigenti manifiesta abiertamente su apoyo a Adara en ‘Secret Story’

«Están provocando continuamente. Mi parte del guion es asquerosa y lo que más me jode es que mis amigos han sido los que han escrito parte del guion«, protestaba el manchego, durante la tarde del jueves, en la que reprochó a Porta que «lo que me parece muy fuerte es que tú siendo mi amiguita, que vas de amiga leal, hayas participado en este guion de mierda». «Esa es la amiga que eres tú», echó en cara Frigenti, enfadado, hasta el punto de que tachó a la catalana de «falsa». «Mira Miguel, el show conmigo no, ¿vale? Hay un guion que está todo tachado porque te he protegido», se defendía la concursante. «¿Conmigo no? ¿Pero tú quién te crees que eres?», replicaba Frigenti. En medio de la discusión, el manchego llegó incluso a asegurar que eran muy diferentes «porque yo no hubiese permitido que en el guion se te hubiese ninguna indirecta por parte de nadie».

Ambos concursantes tuvieron la oportunidad de revivir dicho encontronazo en directo, junto a sus compañeros, al igual que pudieron escuchar las cosas que uno había dicho del otro a sus espaldas. «Me dice que a él le gustaba más la Cristina marginada de la clase, la que estaba con él las primeras semanas, que la Cristina líder que está con Isabel», declaraba Porta, sobre Frigenti. La concursante recalcó que «ni soy ni una cosa, ni la otra. He sido la misma Cristina, a mí no me gusta que me vea como una concursante que busca un rol, porque no lo tengo. Soy persona primera». «Esto me ha servido para confirmar lo que me han dicho muchas personas que me quieren: que mi primer paso corrí mucho buscando mi sitio y me utilizaron», lanzó entonces Frigenti, tras lo cual apostó por que «si yo hubiese entrado aquí y hubiese defendido a Cristina, nada de esto hubiera pasado». «El precio que tengo que pagar por defender lo que yo creo, es esta basura. Si verdaderamente ella fuera tan amiga como ha ido diciendo, no se comportaría así ni estaría diciendo todo lo que ha dicho», declaró Frigenti, quien no dudó en echarle en cara a Porta que criticara lo que habían hablado con el resto de sus compañeros.

«No le debo nada a nadie»

Miguel Frigenti y Cristina Porta repasan su discusión en ‘Secret Story’

«No me conoces de nada, afortunadamente. No eres el ombligo del mundo, me has protegido a mi y yo te he protegido a ti. Yo fui tu escudo en esta casa», señaló el manchego, al que la catalana aseguró que «por eso te quiero y no te contesto peor, porque si yo siento algo por una persona de verdad me callo, me guardo el orgullo porque me duele«. «Cuando pueda hablar con el Miguel que entró y no con Frigenti espero que se pueda solucionar», añadía la concursante, quien pudo ver una conversación entre su viejo amigo y Molinero, sobre la ruptura entre ella y Porta, en la que el manchego desvelaba que «la hermana de Cristina me puso verde por un tuit» y afirmaba que «no le debo nada a nadie». Unas palabras por las que Porta no pudo contener el llanto: «si mi hermana le pone verde ya no tengo nada más que decir, eso es que estoy muy equivocada».

La catalana mencionó entonces todas las veces en las que había tenido presente a Frigenti desde su marcha, para después señalar que «me duele que haya mencionado a mi hermana, y me duele saber algo de ella aquí, ahora mismo». «Jamás he criticado a Cristina ni a Luca, pero hay personas que me han querido castigar por apoyar a Adara«, manifestó entonces el manchego, quien suscribió «todas las palabras que yo he dicho en este vídeo». «En el punto en el que a mí se me nombra en esta casa y se espera que me posicione con ella y con Luca, se me está ejerciendo una presión. Y a mí no me tiene que obligar nadie a posicionarme de parte de nadie, porque soy libre de defender lo que yo quiera», subrayó Frigenti, tajante, para después matizar que «no le estoy echando la culpa a Cristina», antes de que Vázquez diera por zanjado el momento.