Miguel Frigenti, Luca Onestini y Sandra Pica, concursantes nominados en ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su segunda gala con Jorge Javier Vázquez el jueves 23 de septiembre, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Bigote Arrocet. Tras vivir la segunda expulsión del reality, los habitantes de la casa de los secretos se enfrentaron a una nueva ronda de nominaciones, que dejó a Miguel Frigenti, Luca Onestini y Sandra Pica en manos de la audiencia.

El reparto de puntos tras las nominaciones de la Gala 2 de ‘Secret Story’

Al principio de la noche, el programa dio la oportunidad a la audiencia de votar por el concursante al que querían otorgar la inmunidad. No obstante, esta conllevaba un precio: todos los habitantes de la casa tendrían que alimentarse exclusivamente con tres alimentos, una «tridieta» hasta la gala del domingo por la noche. Finalmente, Cristina Porta fue la afortunada que recibió más votos por parte de los seguidores del programa y no dudó en quedarse con dicho privilegio a pesar de no conocer en su momento el precio que tendría que pagar. De ese modo, los espectadores trastocaban por completo muchas de las nominaciones que habían pensado los concursantes del reality, puesto que tanto Porta había estado nominada en las dos únicas galas anteriores.

Aún así, los habitantes de la casa de los secretos tuvieron muy claro a quién le otorgarían los tres puntos: a excepción de la propia Porta y de Onestini, todos otorgaron la máxima puntuación a Frigenti, con quien se mostraron más críticos a la hora de aclarar los motivos de sus nominaciones, especialmente después de la acalorada disputa que protagonizó con Pica, a quien lanzó una acusación que hizo estallar a la catalana en directo. El castellano-manchego, de hecho, fue el primero en coger el teléfono del jardín en cuanto sonó, por lo que ganó el privilegio de votar en privado y, junto a él, designar a otras seis personas que pudieron hacer lo mismo: José Antonio Canales Rivera, Cynthia Martínez, Luis Rollán, Porta, Onestini y Emmy Russ.

Así ha recibido Cristina la noticia de la consecuencia grupal. ¿Os ha gustado cómo ha reaccionado? ???? Si, ha estado suave

— Secret Story España (@SecretStory_es) September 23, 2021

«Me da asco»

«Mira que no me llevo tan mal, pero es el único que me ha dado motivos para darle tres puntos y sigue en la misma línea», argumentó Canales, el primero que otorgó sus puntos, a la hora de dar tres a Frigenti. En el caso de Sofía Cristo, la madrileña se mostró «muy convencida y muy firme» al otorgar su máxima puntuación al castellano-manchego, de quien criticó que «saca cosas de fuera de una manera sucia». Pica, afectada por la discusión en plena gala, reconoció que le entregaba tres puntos al colaborador «porque no le puedo meter los seis» que se repartían habitualmente, mientras que los Gemeliers se mostraron rotundos contra Frigenti.

«Se los doy a una persona que no quiero ni nombrar. No doy explicaciones porque ni las merece», declaró Daniel Oviedo, con rotundidad, para después añadir sobre su compañero que «me da asco», a raíz de las acusaciones que el castellano-manchego lanzó contra su hermano por manifestar su cariño hacia Russ, cuando ambos habían confesado que no les caía bien. Cerrando las nominaciones, Julen de la Guerra también se mostró muy duro contra Frigenti: «probablemente, salga algún día. Me gustaría llegar a la final, pero para mí no todo vale. Me iré con mis principios, orgulloso de mí, no sé si él podrá decir lo mismo». «Quiero decir también una cosa: no me parece una mala persona, me parece una persona penosa«, concluyó el madrileño.