Miguel Lago se «desmaya» en directo en ‘Los teloneros’ de Cuatro

El cómico Miguel Lago ha sorprendido este miércoles a la audiencia de ‘Los teloneros‘ desmayándose cuando apenas quedaban unos segundos para ir a publicidad. Lo ha hecho dentro de la sección de Javier de Hoyos, en la que repasan lo que ocurre en otras cadenas alrededor de todo el mundo. El colaborador ha explicado que ha encontrado a la Lydia Lozano argentina, una presentadora llamada Carmen Barbieri que ha revolucionado a la audiencia de allí protagonizando escándalos, como desmayarse para dar paso a publicidad.

Miguel Lago y Javier de Hoyos en ‘Los teloneros’

«Quiero que prestéis atención a esta mujer porque ella tiene el truco para que no se vaya nadie durante la publicidad. Para no perder ni un dígito, ella es capaz de desmayarse en directo«, ha comentado Javier de Hoyos para dar paso al vídeo en el que se veía a una presentadora argentina perdiendo el conocimiento de una manera sobreactuada. A la vuelta de este pieza, los humoristas se han sincerado y han reconocido que han visto en muchas ocasiones a compañeros desmayarse de manera intencionada. «Cuando te viene el desmayo en la tele hay mucha gente que tiene ese pequeño fuel para hacer ese acto de ‘dentro vídeo», ha explicado Antonio Castelo, a lo que Lago ha apostillado: «Yo he visto a gente desmayarse en directo y no soltar el móvil».

Cuando eran las 14:44, Lago ha comenzado a llevarse las manos a la cabeza, dejando claro que «no se encontraba bien». «Lo noto, lo noto», repetía mientras se iba cayendo lentamente de la silla. Finalmente ha acabado desplomado en el suelo y Castelo ha sido el encargado de dar paso a la publicidad. Pero, justo cuando faltaban escasos segundos para que entrase la pausa publicitaria, Lago se ha levantado reconociendo que había sido una broma y recalcando que se había hecho daño con la petaca por la caída: «Me he dado una hostia con la tontería…».

Una reportera se queda en blanco

«Esto es la gran vuelta de los informativos a Cuatro», así es como cada día arranca el informativo Lago, a lo que Castelo apostilla: «Hay cosas que las noticias no te quieren contar y lo mismo llevaban razón». De esta manera dejan claro el late motiv del programa de La Fábrica de la Tele: un informativo para estar al día y a la vez divertirse. Y por eso mismo las conexiones con sus colaboradores son surrealistas.

A lo largo del programa de Cuatro conectan con la redacción de ‘Sálvame‘ y con la de ‘Todo es mentira‘ para que les den un avance de los temas que van a llevar en sus espacios. Cuando han conectado con Silvia Brasero, después de dar varios titulares, la reportera de ‘Todo es mentira’ se ha quedado en blanco. «Acaba de salir una nueva noticia, en referencia a esto… bueno compañeros, acabamos de perder la nueva noticia así que no os la podemos decir, luego os la contamos en ‘Todo es mentira». Rápidamente, estas palabras de la reportera han provocado la risa de los presentadores.

Antonio Castelo y Silvia Brasero en ‘Los teloneros’

«¿Pero qué es un trozo de papel?, ¿Qué te llega en una paloma?», ha comentado Castelo en tono guasón, ayudando a la reportera a salir del fango. Brasero se lo ha tomado con humor y ha contestado a sus compañeros: «Luego si me llega, conecto con vosotros otra vez». Esto ha provocado aún más risas que han terminado con Lago diciendo: «Cuando quieras conectas de nuevo, cuando ya el móvil te vaya, cortas y entras». Sin poder parar de reír, Castelo ha añadido: «Cuando te entre la última hora en elpais.es nos cortas y entras».

El programa de ‘Los teloneros’ ha arrancado este lunes en el estreno de las nuevas mañanas de Cuatro. En sus primeras tres entregas ha alcanzado el 3% de cuota de pantalla, mejorando este miércoles en casi un punto el dato obtenido por las reposiciones de ‘El concurso del año‘, presentado por Dani Martínez.