Mila Ximénez estalla contra Belén Esteban tras ‘GH VIP’: ‘Ha cumplido su venganza’

A pesar de haber llegado a la final de ‘GH VIP 7‘, el paso de Mila Ximénez por la casa no ha sido tan bueno como ella creía. Ahora, la exconcursante se recupera del bajón que ha tenido tras finalizar el reality rodeada de los suyos y poco a poco va asumiendo todo lo que ha ocurrido en su ausencia. De ello ha hecho partícipe a la audiencia en una exclusiva concedida a la revista Lecturas y que ha sido publicada este miércoles 8 e enero. En la misma, Ximénez ha confesado la gran decepción que se ha llevado con algunos compañeros: «Me entristece mucho.

«Al salir de ‘GH VIP’ solo quería encerrarme y llorar»

La exconcursante de ‘GH VIP 7’ admite que la experiencia la ha desgastado más de lo que ella creía aunque afirma que lo peor ha sido lo vivido fuera de la casa. «Salí de la casa muy aturdida, me dijo el psicólogo que me iba a dar un bajón, y me dio. Solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar, pero tuve a mi hija y a mis hermanos. Alba dormía abrazada a mí y me despertaba con besos». Pero no solo por eso lo ha estado pasando mal y es que la falta de apoyo de alguno de sus compañeros de ‘Sálvame’ también le ha afectado, y mucho. «Es muy doloroso. Me da pena que no entendieran el enorme esfuerzo que hice. Si algún amigo al que quiero mucho no lo ha entendido, me produce una enorme tristeza». Eso sí, la colaboradora de ‘Sálvame’ advierte qué actitud llevará cuando vuelva al programa: «Cuando vuelva a la televisión, me quedaré con quien me tenga que quedar».

Belén Esteban y Mila Ximénez

La decepción con Belén Esteban

Sin duda una de las mayores decepciones se la ha llevado con Belén Esteban, quien le prometió antes de entrar a la casa de Guadalix que «iba a ir a muerte» con ella, algo que no ha sucedido después. Es más, La Princesa del Pueblo ha llegado a pedir en más de una ocasión la expulsión de su amiga y ha preferido apoyar el concurso de Adara Molinero: «Es alucinante. Se me rompe el corazón. ¡Me quedo muerta! Cuando lo vea, se me va a romper el corazón«, admite la exconcursante del reality, que también está convencida que «ha cumplido su venganza».

Durante la entrevista en Lecturas, la granhermana confiesa también que los lazos afectivos que ha sentido con Antonio David Flores dentro de la casa son mucho más grandes que el cariño que tiene a Rocío Carrasco. A pesar de la cercana relación que tenía con la hija de Rocío Jurado, no pudo evitar protegerle dentro del concurso.

¿Entrará en ‘El tiempo del descuento’?

Mila Ximénez no ha confirmado si formará parte del reencuentro entre los concursantes de ‘GH VIP 7’. Sin embargo, en caso de entrar, podría volver a verse las caras con su mayor enemigo dentro del concurso, Hugo Castejón, la persona que más ha desquiciado a la colaboradora. Otra persona con la que podría solucionar sus diferencias es con Alba Carrillo. Las últimas semanas en el reality las distanciaron y protagonizaron una de las grandes discusiones del último débate de GH VIP 7′.