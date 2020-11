Más información

Tony Weaver ha demostrado encima del escenario que llega dispuesto a conquistar a los coaches derrochado talento y mucha sensualidad interpretando el tema ‘Can’t get enough of your love baby’, de Barry White, en la última noche de Asaltos de ‘La Voz’.

Después de su actuación, su madre, que observaba orgullosa a su hijo desde el público, ha bajado al escenario para regalarle un momento que difícilmente podrá borrar de su mente. ¡Ambos han creado magia y han enamorado a todos!