¡Momento mágico! Todo el plató ‘cantando bajo la lluvia’ en ‘Pasapalabra’

‘La Pista’ es la prueba preferida de muchos de los espectadores incondicionales de ‘Pasapalabra’, con permiso de ‘El Rosco’, por momentos como el que se ha producido gracias a una de las grandes películas de la historia del cine. Eso es lo que precisamente tenían que adivinar María Jesús y Esther Arroyo: no una canción sino una película.

Los primeros compases de su tema principal han sido suficientes para reconocerla por parte de las dos invitadas. No obstante, ha sido María Jesús la más rápida con el pulsador. Y, aunque tímida con la letra en inglés, finalmente se ha arrancado a tararear el mitiquísimo ‘Singing in the rain’.

Lo mágico del momento es que, junto a ella, todo el plató… ¡ha comenzado a cantar! Hasta Roberto Leal ha intentado emular algunos pasos de Fred Astaire en la maravillosa ‘Cantando bajo la lluvia’.

¡No te lo pierdas en el vídeo!