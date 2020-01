Mónica Naranjo recuerda el momento ‘¡Estefanía!’ de ‘La isla de las tentaciones’: ‘Pasé miedo con Christofer’

«La realidad supera siempre a la ficción». Así ha definido Mónica Naranjo lo ocurrido entre los participantes de ‘La isla de las tentaciones‘. Desde México y a través de una videollamada, la presentadora ha explicado en ‘Sálvame‘ cómo vivió en primera persona los momentos más tensos del reality de Cuatro. Evidentemente, ha nombrado el ya imborrable «¡Estefanía!» de Christofer mientras corría desesperado y roto de dolor por la playa.

Mónica Naranjo lo pasó mal al ver a Christofer hundido

Naranjo lo pasó «bastante mal» en ciertos momentos, sobre todo antes de las hogueras, ya que «veía todas las imágenes antes con el director del programa». En cuanto al episodio de Christofer, ha reconocido que ella lo vivió «de forma muy trágica». «Yo esa noche pasé miedo porque vi a Christofer fuera de sí. No podíamos prever su reacción«, ha asegurado. Según la presentadora, el protagonista «llevaba días muy malito» y no podía dormir: «Estuvimos muy encima de él para ayudarle. Su reacción fue muy dura, me dieron ganas de ir detrás de él y decirle ‘no estás solo’, pero no pude hacerlo. Me dio mucha pena», ha recordado.

La cantante ha reconocido que, a pesar de no ser demasiado cotilla, muchas noches se iba a control para saber más acerca de lo que ocurría entre los participantes. «Me estaba volviendo loca con todo lo que estaba viviendo«, ha confesado antes de explicar que estar en la isla le ha enseñado algo muy importante: «a no juzgar, porque nunca sabes qué es lo que sucede en una pareja». También le ha servido para saber lo que quiere en una relación «y lo que no», en clara referencia a las penurias de algunos concursantes.

Más cerca del reencuentro

Telecinco emite este jueves 30 un nuevo programa de ‘La isla de las tentaciones’, en el que algunas parejas tendrán la posibilidad de establecer contacto por vídeo. Será además noche de eliminaciones. En la última entrega, Fiama y Álex fueron los primeros en reencontrarse. Ahora, los espectadores aguardan el ansiado cara a cara entre Fani y Christofer tras su tórrido idilio con Rubén.