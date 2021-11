Morgan pone a prueba a Strand en el 7×07 de ‘Fear The Walking Dead’

En el anterior capítulo de ‘Fear The Walking Dead‘ acompañamos a Morgan en la búsqueda de Althea, quien se había alejado del grupo hace bastante tiempo con la intención de continuar grabando nuevas historias y, sobre todo, con el objetivo de proteger a Isabelle. Gracias a ese episodio pudimos descubrir que la soldado de la República Cívica Militar dejó de lado la comodidad y seguridad de su puesto por ayudar a la mujer a la que ama, un sacrificio que Althea no pudo corresponder en su momento. Sin embargo, las siempre certeras palabras de Morgan le hicieron cambiar de opinión y Al, por fin, decidió abandonó su cámara y optó por comenzar una nueva vida con Isabelle.

En el séptimo episodio de la séptima temporada de ‘Fear The Walking Dead’, titulado «The Portrait», que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Morgan acude a Strand rogando ayuda cuando la pequeña Mo cae enferma. Sin la atención de June, la niña probablemente no sobrevivirá, por lo que el último recurso es acceder a los recursos que se encuentran en la torre. La extraña actitud de Victor no impide que Mo reciba los cuidados necesarios, pero el ambiente se complica cuando sufren un inesperado ataque y Strand descubre que ha sido traicionado por alguien que se encuentra en la torre.

La arrogancia y desconfianza de Strand

Victor Strand en el 7×07 de ‘Fear The Walking Dead’

El personaje de Victor Strand, magníficamente interpretado por Colman Domingo, siempre ha sido un tanto desconcertante por su capacidad para cambiar de opinión y actuar de forma repentina. Desde que lo conocemos sus decisiones han estado vinculadas a sus intereses personales, aunque eso le llevara a traicionar a las personas de su grupo. Nunca le ha importado una mentira si eso suponía salvarse u obtener mejoras. Ahora, a ese egoísmo hay que sumarle una ambición por el liderazgo que roza lo paranoico. De hecho, ver cómo obliga a una mujer a realizar un retrato suyo mientras rechaza que otras personas entren en la torre solo demuestra su arrogancia y actitud dictatorial, rasgos propios de cualquier villano.

Hasta aquí el episodio es un retrato de Strand, pero el ritmo cambia con la llegada de Morgan, que suplica a Victor que le permita entrar en la torre para que June pueda atender a Mo, que se ha puesto enferma. Al contrario de lo que podíamos imaginar, acepta la petición e incluso le invita a un trago para mantener una conversación. Aunque el ambiente es tenso por el temor de Morgan de no volver a ver a su hija, la escena transcurre con tranquilidad hasta que, de nuevo, se produce un giro cuando son atacados. Rápidamente se descubre que Arno está lanzando caminantes y amenaza con la ojiva nuclear que encontró. Era previsible que el hombre iba a actuar en cualquier momento tras recibir el rechazo por parte de Strand, pero para nada esperábamos semejante ataque.

Para añadir más emoción, Victor enferma de repente, asegurando que ha sido envenenado. La desconfianza llega hasta tal punto que entra en un estado de locura y amenaza a todas los de su alrededor, incluido el propio Howard. El interés aumenta cuando obliga a Morgan a acompañarle para que pueda comunicarse con Grace y recibir la ayuda del exterior que necesitan, dejando a ambos solos y con la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, en lo que respecta al grupo de Arno, lo que podría haber sido un enfrentamiento con dosis de tensión y acción se resuelve por el camino rápido y sin ninguna imagen, solo con la confirmación de Morgan de que Grace y Sarah han sido las que han hecho todo.

Un nuevo enfrentamiento entre Morgan y Strand

Morgan y Mo en el 7×07 de ‘Fear The Walking Dead’

En este conflicto iniciado por Arno, que en el fondo ha quedado relegado a un segundo plano a pesar de la espectacularidad de ver caminantes volando y de la posibilidad de que una nueva explosión nuclear pueda provocar un nuevo desastre, lo más interesante es la interacción entre Morgan y Strand. Ambos conservan una disputa personal que ha entrado en pausa gracias a la pequeña Mo, un enfrentamiento que por un momento parece que va a llegar a su fin cuando Victor cede a las peticiones de Morgan y se deja ayudar. Además de reconocer que Alicia probablemente prefiera que sea Morgan el que la encuentre y no él. Cuando parecía que estaba todo solucionado, Strand descubre que Morgan ha sido el que le ha envenenado al ver que su mano está tintada de azul.

Como Victor ya estaba recuperado gracias a la rápida intervención, no duda ni un segundo en poner entre la espada y la pared a Morgan, amenazando con arrojarlo desde lo alto de la torre. No obstante, da la casualidad de que en ese instante Grace contacta por teléfono, llegando a un acuerdo según el cual ella y Mo se quedarán en la torre y ayudará a limpiar la zona de caminantes infectados a cambio de permitir que Morgan siga con vida. La decisión supone separar a la familia, pero no es la primera vez que asistimos a un distanciamiento y sabemos que siempre acaban reencontrándose. Además, en este caso Morgan conoce la ubicación de su familia, por lo que reunirse solo será cuestión de hallar la manera de terminar con Strand o de conseguir que él cambie de opinión. Eso sí, no lo va a tener fácil porque Victor se ha declarado el nuevo padre de Mo, lo que significa que no piensa dejarla escapar tan fácilmente.

La ansiada reaparición de Alicia

John Dorie en la torre de Strand en el 7×07 de ‘Fear The Walking Dead’

Poco a poco hemos ido descubriendo qué ha sido de cada uno de los personajes de la serie, siendo Morgan y Strand los hilos conductores de la temporada. Sin embargo, nos quedaba por conocer el destino de Alicia, algo que se ha hecho bastante de rogar si tenemos en cuenta que solo queda un episodio antes de que finalice la primera parte de esta séptima tanda de capítulos. Su aparición ha sido totalmente inesperada y llega en el momento oportuno para añadir la tensión y emoción que también estábamos echando en falta. En concreto, la joven hace acto de presencia ante Morgan desvelando que se trata de la líder del grupo al que pertenecía Arno.

De este modo, Morgan ha encontrado a Alicia mucho antes que Strand, aunque tampoco han tenido tiempo para interactuar demasiado. La primera impresión que obtenemos es que la joven se encuentra en una situación similar a la de Morgan, con la excepción de que ella tiene a mucha más gente a su cargo. Nos faltan infinidad de detalles por conocer como, por ejemplo, el simple hecho de saber cómo han llegado hasta esa situación cuando la última vez que vimos a Alicia estaba encerrada. Solo queda un episodio para el final de la primera parte de esta temporada y son muchas respuestas las que necesitamos, por lo que probablemente tengamos que esperar hasta el año que viene para poder resolver todas las dudas y lograr que todas las piezas encajen.