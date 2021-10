Morgane renuncia a su cargo de asesora en la policía para frustración de Céline

El segundo caso de Morgane y Adam no ha sido nada fácil para ninguno de los dos. El complicado trabajo en equipo entre ambos ha acabado saltando por los aires.





Adam reprochaba a Morgane que le ha puesto en peligro y que este trabajo no es para ella a pesar de su brillante inteligencia, y Alvaro no le quita razón. La nueva asesora de Lille ya le dijo a Céline que ella no soportaba a la policía, pero aceptó con la condición de que encontrasen a Romain, su novio desaparecido.

Morgane comunica a Céline que deja el puesto y esta le recuerda el trato al que llegaron, pero Alvaro se rinde también en la búsqueda de Romain.

Desesperada Céline le pide una explicación a Adam de lo sucedido con Morgane y le confiesa el trato que hizo con ella. Adam se alegra de haber perdido de vista a Morgane hasta que descubre lo que esconde el oso de peluche, la que fue limpiadora de la comisaría tenía razón.

¿Buscará Adam la manera de recuperar a Morgane?