Muere Michael K. Williams, actor de ‘The Wire’ y ‘Boardwalk Empire’, a los 54 años

Michael K. Williams, actor conocido por interpretar a personajes tan memorables como Omar Little en ‘The Wire‘ y Chalky White en ‘Boardwalk Empire‘, ha fallecido a los 54 años. Según informan varios medios, el Departamento de Policía de Nueva York ha confirmado que el intérprete fue encontrado muerto este lunes en su apartamento de Brooklyn.

Michael K. Williams

Su representante, Marianna Shafran, ha confirmado la noticia: «Con profundo pesar, la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams. Ruegan privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable». A la espera de que concluya la investigación, la policía apunta a que el fallecimiento habría sido provocado por una sobredosis.

El actor ha hablado abiertamente en múltiples ocasiones de su larga batalla contra las adicciones y de cómo pasó su juventud en un barrio marginal de Brooklyn rodeado de drogas y violencia. Consiguió salir de ese ambiente gracias a la danza bailando en videos musicales de cantantes como George Michael o Madonna. Su gran oportunidad le llegó en 1996, cuando Tupac Shakur le ayudó a conseguir un papel en la película «Bullet» de Julien Temple. Sin embargo, no saltó a la fama hasta 2002, cuando Omar Little se cruzó en su vida y aterrizó en el aclamado drama de David Simon.

Una carrera marcada por personajes en los márgenes de la sociedad

Williams ha aparecido regularmente en series aclamadas de HBO, incluidas, por supuesto, ‘The Wire’ y ‘Boardwalk Empire’, pero también ‘The Night Of‘ y ‘Territorio Lovecraft‘, por cuyo papel en unos días podría ganar su primer premio Emmy. Además, protagonizó junto a James Purefoy la serie policial de Sundance TV ‘Hap and Leonard‘ y tuvo un papel recurrente en ‘Alias‘. En el cine, su currículum incluye títulos como «Puro vicio», «Adiós pequeña, adiós» y «La carretera».

«Estamos devastados al conocer el fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años», afirma HBO en un comunicado. «Si bien el mundo es conocedor de su inmenso talento como artista, nosotros conocimos a Michael como un amigo querido por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida.»

Paralelamente a su carrera como actor, Williams también se introdujo en la narración de historias de no ficción, en particular presentando y produciendo una docuserie para Viceland llamada ‘Black Market With Michael K. Williams’, cuya primera temporada se emitió en 2016 y que actualmente se encontraba preparando su segunda tanda de episodios. Según la cadena, gran parte de la segunda temporada ya se ha completado.

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O — Wendell Pierce (@WendellPierce) September 6, 2021

Too gutted right now to say all that ought to be said. Michael was a fine man and a rare talent and on our journey together he always deserved the best words. And today those words won’t come. — David Simon (@AoDespair) September 6, 2021