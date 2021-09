Muere Willie Garson, actor de ‘Sexo en Nueva York’ y ‘White Collar’, a los 57 años

Willie Garson, actor conocido por interpretar a personajes televisivos como Stanford Blatch en ‘Sexo en Nueva York‘ y Mozzie en ‘White Collar‘, ha fallecido a los cincuenta y siete años. No se ha revelado la causa de su muerte, aunque medios como TMZ afirman que al parecer el intérprete padecía un cáncer del que estaba siendo tratado.

Willie Garson

El encargado de confirmar la noticia ha sido su hijo Nathen mediante un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram: «Te quiero mucho, papá. Descansa en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y que hayas podido lograr tantas cosas. Me siento muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura.»

«Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que ahora puedas estar en paz. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que compartieras conmigo tu amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé», concluye Nathen el sentido homenaje a su padre, que acompaña con unas fotografías y un breve vídeo del actor intentando tocar un trombón.

Una trayectoria de tres décadas

A pesar de haber sido un rostro habitual de la televisión desde hace prácticamente tres décadas, muchos son los que le identifican con el ingenioso agente de talentos y mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) de ‘Sexo en Nueva York’, papel que repitió en todas las subsiguientes películas de la franquicia, así como en ‘And Just Like That…‘, la secuela que próximamente estrenará HBO.

Otro papel que marcó la carrera de Garson fue el de Mozzie, el astuto estafador compinche de Neal Caffrey en ‘White Collar’, el drama criminal de USA Network protagonizado por Matt Bomer. Sin embargo, la lista de créditos televisivos del actor es muy larga e incluye títulos tan variados como ‘Willie Garson‘, ‘Supergirl‘, ‘John from Cincinnati’, ‘Ally McBeal‘, ‘Expediente X‘, ‘Policías de Nueva York’ y ‘CSI: Miami‘.

Además, el intérprete también fue una figura constante en la gran pantalla. Sus créditos cinematográficos incluyen «Escándalo en el plató» (1991), «El día de la marmota» (1993) y «Cómo ser John Malkovich» (1999), y trabajó con el dúo de directores formado por los hermanos Peter y Bobby Farrelly en «Vaya par de idiotas» (1996), «Algo pasa sobre Mary» (1998) y en «Amor en juego» (2005)

I love you forever Willie Garson. Rest in peace my friend. pic.twitter.com/MxsBwq5NEa — Matt Bomer (@MattBomer) September 22, 2021

There are no words. I love you dear brother. We are fewer pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw — TitusWelliver (@welliver_titus) September 21, 2021

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021