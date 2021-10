‘Mythic Quest’ tendrá dos temporadas más

El juego continúa. Se ha hecho de rogar pero finalmente Apple TV+ ha anunciado la renovación de ‘Mythic Quest‘ nada menos que por dos temporadas más, es decir, por una tercera y una cuarta temporada. La compañía ha tardado más de cuatro meses en pronunciarse sobre el futuro de la comedia co-creada y co-protagonizada por Rob McElhenney, algo que hacía pensar lo peor. Afortunadamente, no ha sido así.

El encargado de comunicar la noticia ha sido el propio McElhenney a través de sus redes sociales con la ayuda de unos invitados muy especiales. El actor ha publicado un divertido vídeo de una supuesta videollamada con un despistado Anthony Hopkins, que obtuvo una nominación al Emmy por su participación como narrador en el episodio especial titulado «Everlight» emitido poco antes del estreno de la segunda temporada. Pero la cosa no se quedó ahí ya que también hizo acto de presencia Jason Sudeikis, el protagonista de ‘Ted Lasso‘.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv

— Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021