Nace Nestflix, la plataforma de las series ficticias creadas dentro de las series

¿Os imagináis una plataforma donde se recojan las series que han sido creadas dentro de otras series y en realidad no existen? Pues una diseñadora web llamada Lynn Fischer se puso manos a la obra para crearla y lanzó su proyecto el 11 de agosto de 2021, titulándolo Nestflix. En él, es posible ver más de 400 títulos de producciones ficticias que forman parte del imaginario de series y películas reales.

‘All My Circuits’, serie ficticia de ‘Futurama’

El catálogo se divide en diferentes categorías, tal y como lo hace la plataforma de Netflix. De esta manera, en el apartado de ficciones televisivas es posible ver una cantidad ingente de series y programas que forman parte de producciones muy famosas. Relacionadas con ‘Los Simpson‘, nos encontramos con las fichas de ‘Rasca y pica’, ‘Papá rabioso’ o ‘El show de Krusty El Payaso’.

Otra de las ficciones que cuenta con diferentes títulos en Nestflix es ‘Futurama‘. En el catálogo, visualizamos una famosa telenovela que sale en más de una ocasión en la serie animada: ‘All My Circuits’, protagonizada por Calculón. Pero la curiosa plataforma no solo recopila estas series «nido» de ficciones animadas, sino que también tiene en su lista a ‘Mac and C.H.E.E.S.E.’ de ‘Friends‘.

Algo de drama

‘The Rural Juror’, mencionado en la sitcom de NBC ’30 Rock’, también cobra vida en Nestflix como la «historia de una abogada en el sur de Estados Unidos llamada Constance Justice», según su descripción. Por otra parte, la plataforma cuenta con «Threat Level Midnight», la película que hizo Michael Scott en ‘The Office‘. ‘BoJack Horseman‘, ‘Padre de familia‘ y ‘Lucifer‘ son algunas de las ficciones que también aparecen en Nestflix.