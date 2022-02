Naci impone a Safiye una condición para aceptar el tratamiento de su enfermedad

Naci lleva a Safiye a un lugar muy especial para ellos para darle una gran noticia: ha aceptado el tratamiento experimental para radicar su enfermedad que, hasta ahora, es mortal.

La emoción se apodera de Safiye, que no puede contener las lágrimas al ver cómo Naci por fin ha entrado en razón. Pero no se lo va a poner tan fácil como ella cree. El profesor le impone una condición que ella debe aceptar para que él acuda a Estados Unidos: “No voy a poder hacer lo que me pides si no lo haces”.

¿De qué condición se trata? ¡Así ha sido este emocionante momento!