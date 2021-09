Nagore Robles, al hablar de homofobia: «No me vale tener un día al año para reivindicar»

El martes 7 de septiembre, ‘Sobreviviré‘ arrancó su emisión en la sobremesa de MiTele Plus con una emocionada Nagore Robles. La presentadora y su equipo quisieron hablar de la reciente agresión homófoba producida en Malasaña, en la que un joven fue asaltado por ocho encapuchados, en su portal, que le grabaron la palabra «maricón» con una navaja en el glúteo. Un brutal y cruel ataque que provocó que la vasca rompiera a llorar al hablar de lo ocurrido.

Nagore Robles rompe a llorar en ‘Sobreviviré’ por la última agresión homófoba

«Me parece superinjusto que, simplemente, se haya hecho algo así por el hecho de amar, que es una palabra enorme y un sentimiento muy sencillo que está en nosotros desde que nacemos», manifestó Robles, quien defendió que «si nos prohibieran amar, no seríamos personas». «No puedo entender cómo en el 2021, todavía suceden estas cosas. Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones, cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país, que deciden por la seguridad de los ciudadanos, y que se quedan de brazos cruzados y simplemente se señalan unos a otros», protestó la presentadora.

«Y a mí, Nagore Robles Gutierrez, con 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles, en el Orgullo», recalcó la vasca, «superorgullosa de trabajar en este programa, porque me siento libre», tras lo cual manifestó que «me gustaría que todo el mundo se sintiera así». Robles también aprovechó para defender que «no se pueden blanquear según qué discursos» y desveló que «desde que sucedió el asesinato homófobo de Samuel, me prometí que nunca iba a permitir ni una sola broma homófoba, ni un solo chiste, ni un gesto». «Lo normalizamos y es como una bestia que se cuela en los hogares y cala tanto, que nos encontramos con una situación de hace años», añadió la presentadora, antes de desear que «esta defensa no la hicieran solo personas del colectivo, sino todos».

«Tenemos un altavoz muy importante»

Elsa Ruiz y Malbert, atentos a las palabras de Nagore Robles en ‘Sobreviviré’

«No me gusta exponer mi vida, pero hay algo con lo que me quiero comprometer: no voy a callarme ni voy a ocultarme«, afirmó Robles, quien apuntó que «esta es nuestra forma de combatir y es lo que vamos a hacer en este programa». Por su parte, Malbert quiso destacar que «lamentablemente, hay muchos episodios de mi vida y de la de muchos del colectivo que hemos perdido años de vida«, al haber renunciado a cosas cotidianas como «dar la mano a mi pareja» por miedo. «Creo que tenemos un altavoz muy importante para poder educar», apostó el colaborador, agradecido con el programa por dar «voz a gente que pueda defender mis derechos y los de todos».

Elsa Ruiz también tuvo la oportunidad de pronunciarse, momento en el que manifestó que «la gente sabe que la sociedad todavía tiene que avanzar muchísimo y que nos siguen matando por ser LGTBI. Y no tenemos que irnos fuera de nuestras fronteras, está pasando aquí». «Yo no quiero ser valiente, no quiero que nadie tenga que serlo por ser quien es, por estar con quien está», añadía la colaboradora, «hasta los cojones de que se me considere valiente por existir». «No soy un unicornio ni el monstruo del Lago Ness o la carrera periodística de Avilés. No soy un fenómeno paranormal», argumentó la madrileña, para después compartir su deseo de que «esta gentuza acabe en la cárcel y cumpla penas» tras lo que habían hecho.