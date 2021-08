Naiara, hija de Saray Montoya: «Ninguna niña ha recogido medio muerta a su madre del suelo»

El 1 de agosto, saltaba la noticia de una agresión que Saray Montoya, su hija y su madre habían sufrido, supuestamente, a manos de su propia familia, más concretamente del hermano y del padre de su marido. Desde entonces, la exsuperviviente ha explicado lo que ocurrió en ‘Viva la vida‘, pero no fue hasta el 7 de agosto cuando su hija Naiara narraba también en el mismo programa cómo vivió todo aquello.

Naiara y Saray Montoya en ‘Viva la vida’

«Nosotras estábamos en el taller de costura y fuimos a tomar café donde una tía. […] Llaman a la puerta superfuerte. Abro la puerta y no me dio tiempo ni a reaccionar y empezaron a palos conmigo entre cuatro hombres, entre ellos mi abuelo y mi tío», empezaba diciendo la hija de Saray Montoya, mientras la modista la cogía de la mano.

«Mi madre al ver eso, sale para afuera y no sé de dónde sacó esas tijeras. Empezó a apuñalarla. Le agarré la mano para que no siguiera y mi tío me dio un bocado y me hincó las tijeras«, añadía, dando su versión de cómo también la apuñalaron en el pecho y le mordieron la mano al intentar defender a su madre durante la sangrienta reyerta familiar.

En shock

«No sabía a quién pedir ayuda. Mi madre ya ni se movía. Se movía de los golpes que le estaban dando. Ninguna niña de mi edad ha recogido medio muerta a su madre del suelo«, decía Naiara, ya con lágrimas en los ojos al recordar todo lo que había ocurrido. No obstante, los supuestos agresores emitieron un comunicado a través de un abogado negando la versión de las protagonistas de la tercera temporada de ‘Los Gipsy Kings‘.