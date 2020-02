NBC renueva ‘The Blacklist’ por una octava temporada

La lista de delincuentes de Reddington no tiene pinta de agotarse, al menos en un buen tiempo. NBC ha anunciado por sorpresa la renovación de ‘The Blacklist‘ por una octava temporada durante una fiesta de celebración del equipo y el reparto con motivo de la grabación del episodio número 150, actualmente en producción en Nueva York.

James Spader, protagonista de ‘The Blacklist’

«Enhorabuena a nuestro increíble elenco, productores y equipo que continúan alcanzando la excelencia semana tras semana», declararon Lisa Katz y Tracey Pakosta, co-presidentes de programación de ficción de NBC Enternainment. «No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de Red y Liz en una octava temporada.»

«‘The Blacklist’ continúa contando historias emocionantes e imaginativas«, dijo Chris Parnell, co-presidente de Sony Pictures Television. «Se debe al brillante elenco, al equipo y a nuestro equipo de guionistas, liderados por Jon Bokenkamp y John Eisendrath, comprometidos con una creatividad sin par. Esperad a ver lo que nos depara la octava temporada.»

Apuesta segura

La serie, que debutó en 2013, se ha convertido con sus últimas dos temporadas en una apuesta fiable para la complicada noche de los viernes. El drama de espionaje protagonizado pro James Spader y Megan Boone tiene un promedio de 1.1 de rating entre los adultos de entre 18 y 49 años, empatando con los dramas más vistos de su misma franja, y 6,6 millones de espectadores de audiencia semanal acumulada.

Además de esta renovación, NBC ha confirmado la continuación para la temporada 2020-21 de los dramas ‘This Is Us‘ y ‘New Amsterdam‘ y comedias ‘Brooklyn Nine-Nine‘ y ‘Superstore‘. La cadena también ha encargado una comedia creada por Tina Fey y Robert Carlock protagonizada por Ted Danson en el papel de alcalde de Nueva York y ‘Young Rock’, otra comedia inspirada en la juventud de Dwayne Johnson.