‘NCIS’ continúa siendo el líder indiscutible en la noche de los martes

‘NCIS’ continúa siendo la opción más vista de los martes

La emisión de un nuevo episodio de ‘NCIS‘ en CBS sigue siendo la opción preferida para el público en la noche de los martes. En segunda y tercera posición, manteniendo unos datos de audiencia similares a los de la semana pasada, están el programa de Ellen DeGeneres en NBC, ‘Ellen’s Game of games‘, y la sitcom de ABC protagonizada por John Goodman y Laurie Metcalf, ‘Los Conner‘.

El final de ‘Arrow‘ en The CW congrega 720.000 espectadores y no logra superar la barrera del millón. Antes de la emisión de este último capítulo, la cadena optó por programar un especial llamado ‘Arrow: Hitting the Bullseye’, que reunió a 660.000 espectadores. En el resto de cadenas, predominaron la emisión de series, como ‘FBI‘ o ‘New Amsterdam‘, con audiencias estables con respecto a la semana anterior.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/5

CBS: 0,9/5

FOX: 0,6/3

ABC: 0,5/3

The CW: 0,2/1

NBC

08:00 – ‘Ellen’s Game of Games’: 4.890.000 [1,0/5] (2º) 09:00 – ‘This Is Us’: 6.380.000 [1,3/7] (1º) 10:00 – ‘New Amsterdam’: 4.880.000 [0,7/4] (2º)

CBS

08:00 – ‘NCIS’: 11.990.000 [1,1/6] (1º) 09:00 – ‘FBI’: 9.190.000 [0,9/5] (2º) 10:00 – ‘FBI: Most Wanted’: 6.120.000 [0,7/4] (1º)

Fox

08:00 – ‘The Resident’: 3.990.000 [0,7/4] (4º) 09:00 – ‘Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back’: 2.180.000 [0,6/3] (3º)

ABC

08:00 – ‘The Conners’: 5.320.000 [0,9/5] (3º) 08:30 – ‘Bless This Mess’: 3.400.000 [0,6/3] (4º) 09:00 – ‘Mixed-ish’: 2.330.000 [0,5/3] (4º) 09:30 – ‘Black-ish’: 2.150.000 [0,5/3] (4º) 10:00 – ‘Emergence’ (Final): 1.890.000 [0,3/2] (3º)

The CW