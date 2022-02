Neriman se enfrenta a Safiye: “¿Algún día acabará esta locura?”

Parece que para Safiye las cosas nunca están demasiado limpias y su familia no puede más.

Hikmet solo quiere darse un baño con agua del grifo y en un momento de desesperación se le escapa que Neriman se ha duchado fuera de casa. Safiye no da crédito a lo que acaba de escuchar: “¿Te has ido a duchar a casa de ese chico?”.

Es entonces cuando la pequeña de la familia explota y se enfrenta a su hermana mayor: “¿Vamos a vivir así hasta que nos muramos?”

Neriman va más allá y le pregunta a Safiye si algún día acabará esta locura y si el agua estará limpia cuando Naci o Han vuelvan a casa. No sin antes decirle que Han no volverá nunca a esa casa porque no quiere recordar el infierno que ha vivido allí. ¡Así ha sido el enfrentamiento!