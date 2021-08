Netflix anuncia cuándo regresará ‘Stranger Things’

Netflix lanzará en 2022 la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, el fenómeno de ciencia ficción que volverá a enredar a sus protagonistas con amenazas sobrenaturales.

Netflix ha confirmado una realidad que todos sabíamos, pero que preferíamos no creer. Tras detener su rodaje en marzo de 2020 por culpa de la expansión de la pandemia de coronavirus, la producción de la cuarta temporada de ‘Stranger Things‘ vio retrasados todos sus plazos. En estos momentos, la ficción de los hermanos Duffer está completando su rodaje, por lo que era muy optimista esperar que su regreso se produjera este mismo año, y Netflix ha querido atajar cualquier esperanza.

Como anuncia este teaser, la cuarta entrega de la serie no llegará hasta 2022. No se matiza para qué momento exacto del año que viene cabe esperar este retorno, pero lo sí sabemos es que no será en el futuro cercano. Además, este avance, que arranca con imágenes de temporadas previas, muestra metraje de la nueva tanda, tanto de los protagonistas adolescentes como de Hopper, que volverá por todo lo alto.

Con este adelanto se materializa la promesa del productor de la serie, Shawn Levy, de que tendríamos noticias sobre su regreso dentro de poco. Ahora toca esperar a descubrir qué nos tiene reservado Netflix, aunque si las palabras de Levy son ciertas nos encontraremos ante la temporada «más grande y ambiciosa» hasta la fecha.