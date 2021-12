Netflix cancela ‘Cowboy Bebop’ tras tan solo una temporada

A Netflix se le acabó la paciencia con ‘Cowboy Bebop‘. La plataforma ha anunciado la cancelación de su ambiciosa y muy publicitada adaptación del popular anime japonés cuando ni siquiera ha pasado un mes del debut de su primera temporada. No le ha temblado el pulso a pesar de la gran inversión y de que formaba parte de un movimiento a largo plazo por parte de la compañía para atraer a público aficionado a los animes.

La ficción, que entró a formar parte del catálogo de Netflix el pasado 19 de noviembre, fue bastante mal recibida tanto por la crítica como por los fans de la ficción original, así que los números jugaban en su contra desde el principio. Según Top 10, el sitio web que el servicio lanzó hace unas semanas que recoge las cifras de sus producciones, la serie ha acumulado casi 74 millones de horas de visionado en todo el mundo desde su debut, la mayoría de ellas en los primeros días, de lo que se deduce que los espectadores fueron perdiendo el interés a medida que pasaban las semanas.

La cancelación de ‘Cowboy Bebop’ es importante no sólo porque ha supuesto una gran inversión económica para la compañía, que intentaba a toda costa estar a la altura de las expectativas de los fans aunque no acabó de lograr su objetivo, sino porque era la primera de muchas adaptaciones en esa misma línea que pretendían estrenar en los próximos años. Algunos ejemplos de ello son la adaptación en acción real de otro anime muy querido, ‘One Piece‘, o la recientemente confirmada serie sobre ‘Pokémon‘ que llevaría en fase de desarrollo desde hace unos meses.

También hay que tener en cuenta que la ficción no lo ha tenido nada fácil, y no sólo por la pandemia. Su producción estuvo varios meses paralizada por culpa de un desgraciado accidente producido durante el rodaje de una escena ya ensayada que, en un principio, parecía que no presentaba demasiado riesgo pero que acabó con John Cho («Star Trek»), su protagonista, con una grave lesión en la pierna de la que tuvo que ser operado.

Protagonizada por Cho, Mustafa Shakir (‘Luke Cage‘) y Daniella Pineda («Jurassic World: El reino caído»), ‘Cowboy Bebop’ se mueve entre el western y la ‘space opera’ y se centra en tres cazarrecompensas, también conocidos como «cowboys», que intentan huir sin demasiado éxito de su pasado. El trío forma un equipo duro y sarcástico listo para dar caza a los criminales más peligrosos del sistema solar, eso sí, por un precio justo.

i truly loved working on this. it came from a real and pure place of respect and affection. i wish we could make what we planned for a second season, but you know what they say, men plan, god laughs. see you space cowboy… #CowboyBebop #whateverhappenshttps://t.co/iAcphDkE0M

— javier grillo-marxuach (@OKBJGM) December 9, 2021