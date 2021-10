Netflix coloca una réplica de la muñeca de ‘El juego del calamar’ en un paso de cebra

«Luz verde, ya puedes correr y parar», canta la muñeca más siniestra de todo Netflix en ‘El juego del calamar‘. Si todavía no sabes de qué estamos hablando, es posible que seas la única persona que no esté enterada del abrumador éxito que está teniendo la ya mencionada ficción coreana. En cualquier caso, Netflix sigue promocionando la serie de una forma de lo más ingeniosa.

Y es que han colocado una réplica a tamaño real de la sádica muñeca de ‘El juego del calamar’ en un centro comercial en Quezon City, Filipinas. Además, Netflix la ha colocado de una forma muy curiosa que viene como anillo al dedo teniendo en cuenta la función que tiene en la serie: La han puesto delante de un paso de cebra, aprovechando así el semáforo en rojo y en verde que deben respetar los peatones.

«Más te vale seguir las reglas, porque ella siempre te está mirando. ¿Pasarás la primera ronda de ‘El juego del calamar’?«, se escucha en el vídeo donde podemos ver la muñeca gigante de más de tres metros de altura, vigilando que todos pasen el cruce siguiendo las normas. ¡Esperemos que esta réplica no reaccione de la misma manera que la de la ficción!

Better play by the rules because she’s always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? ???? pic.twitter.com/qvTlHddqsr

— Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 22, 2021