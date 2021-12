Nico da plantón a Gal·la en la hoguera de confrontación de ‘La isla de las tentaciones’

La quinta entrega de la cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones‘, emitida en Telecinco la noche del miércoles 8 de diciembre, se promocionaba con la hoguera de confrontación entre Gal·la Mora y Nico Aubert como uno de los puntos fuertes de la noche. Un encuentro que, contra todo pronóstico, no se produjo, puesto que el rumano sorprendía al rechazar el llamamiento de su pareja a pesar del riesgo de que ella decidiera poner fin a su paso por el programa si ella misma decidía abandonarlo.

Sandra Barneda comunica a Nico la decisión de Gal·la de tener un cara a cara en ‘La isla de las tentaciones’

«Creo que tiene motivos para reaccionar así. He tenido un comportamiento superíntimo con una chica de la casa, pero he llegado aquí, me he quitado la venda que tenía y he empezado a disfrutar«, declaró Aubert, cuando Sandra Barneda fue a comunicarle la decisión de su novia de tener una hoguera de confrontación. «No me falta personalidad ninguna. Donde me ha faltado personalidad es en la relación con ella, que siempre he hecho lo que a ella le ha parecido bien, pero aquí sí estoy teniendo personalidad y siendo yo», añadía el rumano, después de ver el momento de la petición de Mora, a quien «me duele hacerla daño». «Me recogió en la mierda y me dio una vida que, al menos, no sé si era o no feliz, pero me mantenía en pie», confesó Aubert, tras lo cual confesó ante sus compañeros que «me da miedo ir allí para darle explicaciones y no saber ni qué decirle».

«Quiero encontrarme un Nico que me diga que no me ha olvidado; que, a pesar de lo que ha hecho, no lo ha sentido en ningún momento. Que, en cuanto me vea, me pida perdón», deseaba Mora, antes de acudir a la hoguera, en la que recalcó sus «muchas ganas de que me dé explicaciones». «He pedido esta hoguera porque creo que mi relación está en un punto límite», explicó la castellonense, para después apostar por que Aubert «lo está haciendo por impulso, por influencias y por ser el machito de la casa. Quiere demostrar que él puede ser peor». «No consideraba que Nico tuviera tan poca personalidad», añadía la castellonense. Mora apostó incluso por que su novio «se ha acercado a Miriam porque la ha visto una chica que va detrás de él y es lo que quería: alguien a quien utilizar para tener más protagonismo dentro de la casa». «Espero que no esté sintiendo de verdad lo que está haciendo», confesó Mora, tras lo cual reconoció que «tendría poco que hacer» en caso de que fuera lo contrario.

«Mi experiencia va a empezar ahora»

Gal·la, enfadada al descubrir la decisión de Nico en ‘La isla de las tentaciones’

A pesar de que la castellonense llegó a señalar que «dudo mucho que no venga», la realidad la golpeó con fuerza cuando Barneda le anunció que Aubert había rechazado su llamamiento. «Es un cobarde, porque sabe que si viene, se le van a caer los pantalones», lanzó Mora, «flipando». «Ahora que sé que no viene, mejor para mí: mi experiencia va a empezar ahora», aseguraba la castellonense, con rotundidad, para después criticar de su pareja que «es un crío de diez años que no sabe lo que quiere hacer con su vida, no sabe la mujer que tiene al lado y no lo va a saber nunca». «Siento una decepción tan grande… no contaba con esto, la verdad. Era una opción que estaba fuera de mi mente», reconoció Mora, enfadada, puesto que «esto es peor que ver cualquier imagen, porque ahora me la pela lo que pueda ver de él. Lo que acaba de hacer ahora, me parece lamentable».

«Yo amo a Nico con todas mis fuerzas y tengo claro que mi relación aquí no se termina. Mi relación se termina en cuanto hable con él, si se tiene que terminar«, aclaraba la castellonense. De hecho, Mora optó por continuar con la experiencia: «me encantaría decirte que me gustaría abandonar, solo por el hecho de que él se fuera. Pero no lo voy a hacer, por mí misma, y porque me lo quiero pasar bien y voy a hacer que Nico tenga miedo de perderme». «Creo que es la única forma de que él se pueda dar cuenta de si me quiere o no», apostó Mora, quien incluso prometió ante las cámaras que «voy a hacer que llore, porque se lo merece». Mientras, en Villa Playa, Aubert sorprendía a sus compañeros al anunciar su decisión de no acudir a ver a su novia, dado que «es lo que siento». «Si tuviéramos que darnos explicaciones, sería fuera de aquí, al acabar la experiencia», argumentó el rumano, quien no tardó mucho tiempo en besarse con Miriam, poniendo aún más en peligro su relación.