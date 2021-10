Nicoline Refsing será la directora creativa de Levi Díaz en Eurovisión Junior 2021

El 19 de diciembre está a la vuelta de la esquina y, por ello, toca preparar a fondo la propuesta con la que Levi Díaz representará a España en Eurovisión Junior 2021. El ganador de ‘La Voz Kids 2021‘ acudirá a París con su tema «Reír» y poco a poco vamos conociendo al equipo que lo acompañará en esta aventura por la que tratará de llevarse el triunfo a casa.

Nicoline Refsing, directora creativa de «Reír» para Eurovisión Junior 2021

RTVE ha confirmado que Nicoline Refsing ha sido elegida para ocupar el puesto de directora creativa de la propuesta española. No obstante, esta no es la primera vez que la prestigiosa escenógrafa trabaja con la delegación de España, dado que ya en 2019 fue la encargada de dirigir la escenografía de «Marte», de Melani García, y en 2020 iba a hacer lo mismo con «Universo», de Blas Cantó, que finalmente no se pudo representar tras la cancelación de Eurovisión por la pandemia de Covid-19.

El objetivo de Refsing es conseguir que el mensaje optimista de la canción atraviese la pantalla y dé directo en el corazón de los espectadores de toda Europa. «‘Reír’ es una canción fantástica, divertida y que desprende felicidad. Después de la trágica situación que hemos pasado, y que aún sufrimos con la pandemia, creo que es muy importante recuperar la sonrisa, divertirse y volver a reunirnos. Esta canción tiene esa alegría que tanto necesitamos», afirma la danesa.

Guardando el secreto

Nicoline Refsing no quiere desvelar de momento en qué están trabajando para llevar «Reír» a la primera posición del certamen. No obstante, ha asegurado que el baile y la fiesta estarán presentes: «Quiero que la puesta en escena represente el espíritu de ‘Reír’: la energía, color y alegría que desprende la canción. […] Eurovisión Junior es una competición para niños y jóvenes, por lo que la escenografía tiene que adecuarse a esta edad».