Nil confiesa a Selçuk que fue ella quien golpeó a Leyla: “Iba a matar a Asya”

Tras la fuerte discusión ente Asya y Leyla en la que la doctora se está recuperando y la ex de Aras se encuentra gravemente herida después de que alguien la golpeara por detrás, la policía detiene a Derin.

Creen que ella pudo ser la autora de la agresión a Leyla, aunque ella sigue argumentando que es inocente.





Lo que no nos podíamos imaginar es que Nil fuera quién golpeó a Leyla. Atormentada por la culpa, se lo cuenta a Selçuk explicándole que lo hizo por defender a Asya: “Iba a matarla”.

La joven, cuya intención no era hacer daño a Leyla si no solo evitar una tragedia aún mayor, le dice a Selçuk que quiere entregarse porque se siente culpable. No quiere que Derin cargue con un delito que no cometió.

Selçuk, entonces, le dice a Nil que dirá a la policía que lo hizo él, pero a ella no parece gustarle demasiado la idea…