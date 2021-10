Noche de plenos y exitosas segundas oportunidades en la cuarta gala de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Fin de la cuarta noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ y cada vez quedan menos plazas en los equipos de los coaches. En este programa hemos disfrutado de actuaciones en las que Alejandro Sanz, Malú, Luis Fonsi y Pablo Alborán han tenido que pelear por llevarse a las mejores voces. Una noche llena de plenos y además, el regreso de la talent a la que ofrecieron una segunda oportunidad en la tercera gala.

Amanda Liñán volvía al escenario de ‘La Voz’ para demostrarle a los coaches que quería estar en el programa e iba a aprovechar la segunda oportunidad que le brindaron la semana pasada. La talent se ha decantado por mostrar su alma y un estilo más flamenquito cantando el tema ‘Durmiendo sola’ de Vanesa Martín y ha recibido un pleno de coaches aunque, Pablo Alborán bloqueaba a Malú nada más girarse. Finalmente, Amanda decidía irse al ‘Team Alborán’.





Inés Manzano llegaba muy segura de sí misma a ‘La Voz’ y aunque estaba nerviosa, impresionó con su espectacular voz cantando el tema de ‘Before you go’ de Lewis Capaldi. La joven madrileña recibía un pleno de coaches y tras unas bonitas palabras de cada uno de ellos, decidía sumarse al equipo de Pablo Alborán.





El tercer pleno de la noche se lo llevaba Óscar Ettedgui, un joven talent que demostraba su personalidad con una original versión del tema ‘Back to black’ de Amy Winehouse. Alejandro Sanz fue bloqueado por Malú y tras una lucha entre los coaches por sumar la voz de Óscar a su equipo, decidía irse al ‘Team Fonsi’.





La noche continuaba con otro merecidísimo pleno de los cuatro coaches. Marc Figols dejaba a todos impactados con su bonita voz y llenaba el plató de emoción cantando el tema ‘The man who can’t be moved’ de The Script. Marc Figols lo tuvo claro al decidirse por uno de los equipos: elegía irse con Alejandro Sanz.





Juan Américo tocaba en directo el piano y emocionaba con su voz cantando ‘How am I supposed to live without you’ de Michael Bolton. El talent lograba cautivar a Pablo Alborán que pulsaba su botón para sumar al talent a su equipo.

Tomasa Peña, la joven gaditana sobrina de la artista María José Santiago, pisaba el escenario de ‘La Voz’ con fuerza y dispuesta a conquistar con su arte flamenco. Su interpretación de ‘Cai’ de Niña Pastori enamoraba a Malú y Alejandro Sanz. Finalmente, Tomasa decidía sumarse al ‘Team Malú’.





Noemí Martínez se subió muy nerviosa al escenario de ‘La Voz’ y logró sacar todo lo que llevaba dentro para poder superarse a sí misma en las Audiciones a ciegas. La talent interpretaba una versión del tema ‘Running’ de Beyoncé ft Naughty Boy. Malú fue la única coach que pulsó el botón en el último momento para llevarse a Noemí a su equipo.

El siguiente en superar las Audiciones a ciegas fue Miguel Moreno que realizaba un bonito homenaje a su referente: Pastora Soler. El joven talent interpretaba con mucha emoción el tema ‘Aunque me cueste la vida’. Alejandro Sanz es el único coach que pulsó el botón y se lo llevó directamente a su equipo.

Finalmente, Pepe Borrero llegaba a ‘La Voz’ muy seguro de sí mismo. El talent sevillano impresionaba con una versión muy especial del tema ‘Soñar contigo’ de Zenet.Pablo Alborán y Luis Fonsi pulsaban su botón para conseguir la voz de Pepe y el sevillano decidía sumarse al ‘Team Fonsi’.





Aurora y Caridad Napi, las hermanas gemelas que contagiaron su buena energía al ritmo de ‘Tusa’ de Karol G; Jon Galdos, el talent vasco que versionaba el tema ‘Gravity’ de John Mayer; Mariano Ciaravolo, el talent de origen italiano que realizaba una complicada versión de ‘Rocketman’ de Elthon John; y Yuritza Rodríguez, que sorprendía con una versión cubanera de ‘Lost on you’ de LP; fueron los talents que no lograron pasar en esta cuarta gala de Audiciones a ciegas.

Este es el resumen de equipos tras el cuarto programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Pablo Alborán (9) : Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez, Jorge da Rocha, Irene Nández, Amanda Liñán, Inés Manzano y Juan Américo.

: Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez, Jorge da Rocha, Irene Nández, Amanda Liñán, Inés Manzano y Juan Américo. Equipo Alejandro Sanz (11) : Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli, Pablo Hernández, Alice Reay, Servando Gallego, Ian García, Marc Figols y Miguel Moreno.

: Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli, Pablo Hernández, Alice Reay, Servando Gallego, Ian García, Marc Figols y Miguel Moreno. Equipo Malú (8) : Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez, David Bastidas, Laura Gómez, Makiko Kitago, Tomasa Peña y Noemí Martínez.

: Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez, David Bastidas, Laura Gómez, Makiko Kitago, Tomasa Peña y Noemí Martínez. Equipo Luis Fonsi (10): Ainhoa de Asís, Greta Borzeswki, Irene Romero, Tosh Ebenezer, Lamis Carro, Carlos Ángel Valdés, Daniel Gómez, Ángel Valera, Óscar Ettedgui y Pepe Borrero.