Noemí Galera pide a los fans de ‘OT 2020’ que no vayan al aeropuerto a ver a los triunfitos: ‘Marchaos a casa’

Debido a la crisis del coronavirus se han cancelado cantidad de eventos de todo tipo; musicales, culturales, deportivos, científicos, empresariales y también televisivos. Son muchos los artistas que han pospuesto sus proyectos y giras, algo que ha terminado sucediendo también con ‘OT 2020‘, tal y como la propia Noemí Galera les ha comunicado a los concursantes. Tras la emisión del especial ‘#OTYoMeQuedoEnCasa’, RTVE y Gestmusic han acordado este lunes 16 de marzo paralizar la emisión del formato, llevar a los concursantes a sus respectivos hogares y reiniciar el programa en un tiempo.

Noemí Galera en ‘OT 2020’

La noticia evidentemente ha sido como un jarro de agua fría para todos los participantes del talent show que conduce Roberto Leal y es que ninguno de ellos esperaba esta cancelación tan rápida del programa. El estado de alerta en el que se encuentra todo el país ha obligado tanto a cadena como productora a tomar esta complicadísima decisión que obligará a decidir al vencedor de la presente edición en unas semanas. Por el momento, los triunfitos deberán volver a sus hogares para pasar estos complicados días junto a sus familias hasta que la situación mejore. Los primeros en marcharse son Anajú, Maialen, Hugo y Gèrard que volverán a casa este mismo lunes 16 de febrero.

Mientras los participantes de ‘OT 2020’ preparan las maletas para abandonar indefinidamente la Academia entre abrazos y llantos, algunos fans ya se están preparando en el aeropuerto de Barcelona-El Prat para verlos o al menos eso han dicho en redes sociales ya que se desconoce si son imágenes reales o un montaje. Pese a ello, Noemí Galera, directora de la Academia, ha pedido a los seguidores del formato que no esperen a los concursantes en ningún lado. Lo ha hecho por medio de su cuenta de Twitter: «Marchaos a casa, por favor. Esto no es un juego». Dada la situación de estado de alarma que impuso el presidente desde el fin de semana esta reunión de seguidores incumple las normas de juntarse demasiadas personas en un mismo lugar lo que puede poner en peligro de contagio tanto a los triunfitos como a fans que se están acumulando en el aeropuerto.

Mirad todos los que somos ya en el aeropuerto, que ganas de que lleguen nuestros chicxs ????????#OTVolveraPronto16M #DirectoAcademia16M pic.twitter.com/FppaPrtFKS — tata en cuarentena ???? (@latatarosalia) March 16, 2020

Marchaos a casa, por favor. Esto no es un juego. #DirectoAcademia16M https://t.co/KNIDGvdXMI — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 16, 2020

La Academia de ‘OT’ cierra temporalmente

Tras las medidas preventivas impuestas por el Gobierno debido al coronavirus, estas han hecho que ‘OT 2020’ también se vea afectado por ello. No ha sido hasta ahora cuando los concursantes han sido plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo fuera de la Academia más conocida de la televisión. Al recibir la noticia los triunfitos no han podido evitar las lágrimas, pues el concurso ha sido su hogar las últimas nueve semanas. «No quiero llorar, pero no puedo evitarlo. Porque las cosas después no van a ser igual», lamentaba Nia Correia nada más oír la decisión. Al salir Noemí de salón, todos los participantes se han abrazado para consolarse unos a otros.