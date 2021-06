Nuevo reencuentro de ‘Friends’ en ‘The Late Late Show’ con James Corden

Cuando parecía que habíamos visto todo el contenido de ‘Friends: The Reunion‘, el cast de la serie y James Corden nos han sorprendido con «una reunión extra». El presentador fue el encargado de capitanear la reunión de la serie ‘Friends‘ para HBO Max y ahora ha traído a su programa a los protagonistas para hacer una de sus «entrevistas» más virales: «El Carpool Karaoke».

Los protagonistas de ‘Friends’ con James Corden en ‘The Late Late Show’

El especial de ‘The Late Late Show‘ se grabó en mitad del rodaje de ‘Friends: The Reunion’, por lo que Corden pudo hacer una entrevista a parte con David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Lisa Kudrow. En ella, le desvelaron detalles de la serie como que Jennifer Aniston era la que se había quedado con la mayoría de los outfits de Rachel o que Lisa Kudrow era la que más se reía de los chistes durante los rodajes.

[embedded content]

El «Carpool Karaoke» de este especial se hizo en uno de los carritos de golf del estudio, mientras recorrían los decorados. La diferencia con otras ediciones de esta sección del programa es que esta vez cantaron una única canción: «I’ll Be There For You», interpretada por The Rembrandts. Esta fue la sintonía de la serie hasta su final y se ha convertido en todo un referente para la cultura pop.

Un paseo por los Estudios Warner

El especial de ‘The Late Late Show’ se plantea como una excursión de su presentador por los Estudios Warner, introduciendo a sus espectadores los escenarios en los que se llevaron a cabo la reunión. Pero Corden no deja de ser interrumpido por los actores, hasta que acaban todos en el carrito y realizar el karaoke. El presentador también se paseo por los decorados de la serie.