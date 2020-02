Nuria, la novia de Fran Álvarez, habla por primera vez: ‘Él quería luchar por nuestro amor’

El pasado 9 de febrero se conocía la terrible noticia de que Fran Álvarez, expareja de Belén Esteban, fue hallado sin vida en su domicilio, tal y como informó su amigo Aurelio Manzano. Llevaba muchos años luchando contra la adicción pero desgraciadamente perdió la batalla. Familiares y amigos están realmente afectados tras el adiós que le dieron al camarero el 11 de febrero, principalmente Nuria, pareja de Álvarez, quien ha hablado por primera vez tras lo sucedido: «Estoy devastada, como si fuese un sueño del que tengo que despertar. No es real».

Fran Álvarez con su novia Nuria en un extracto de ‘Viva la vida’

«La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo, hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor, me decía que era su luz», explicaba la compañera del fallecido quien ha querido dejar claro que su relación estaba bien y ha desmentido algunos de los rumores que se han ido diciendo a lo largo de la semana.

La revista Lecturas publicó un reportaje del camarero en el que dio sus últimas declaraciones y explicó que tuvo que abandonar Proyecto Hombre porque había iniciado una relación sentimental con una paciente. Nuria ha negado haber estado en un centro de desintoxicación y también ha confirmado que tiene buena relación con la familia de su pareja. «Su familia me adora porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final. Que respeten a la familia, a mí y a él. Sobre todo a él», concluye.

Nuria cuenta cómo se conocieron

La novia de Fran Álvarez también ha aprovechado la situación para recordar con preciosas palabras cómo se conocieron: «Somos vecinos y durante dos años pasaba por su bar. Él tenía mi hora controlada para saludarme. Un día salió a la calle a hablar conmigo, luego entró en el centro. En uno de sus permisos que vino, estaba yo en su bar y le dijo a la camarera: ‘Dile que le invito a una cerveza’. Era tan tímido que no me lo quería decir él. Se sentó a mi lado y me preguntó que si me gustaba escribir. Dije que sí. Me contó que estaba en un centro y que si nos podíamos escribir. Y así empezamos. Cuando venía del centro estábamos juntos. Con él se han ido mis cartas y yo me he quedado con las suyas«, se despide la joven.