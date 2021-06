Olfo Bosé relata cómo fue secuestrado por su padre: «Me daba una pastilla para drogarme»

Rodolfo Salvatore, conocido como Olfo Bosé, ha estado en ‘Viernes deluxe‘ para relatar el infierno que vivió cuando era niño a manos de su padre. El hijo de Lucía Dominguín Bosé ha explicado que se ha cambiado el nombre, adquiriendo el apellido Salvatore y ha explicado las razones detrás de esta decisión. Además, relató cómo su padre los secuestró a él y a su hermana cuando eran unos niños.

Olfo Bosé explica cómo lo secuestró su padre

Salvarote explicó que su padre le llevó a él y a su hermana a Estados Unidos, separándolos a la fuerza de su madre. «Me dicen que mi madre no me quiere. Abducido. Me decían eso, pero sentía que ellos tampoco me querían y me decía: ‘¿Dónde me quedo yo ahora, en el limbo?’«, se abrió el hijo de Lucía Dominguín, explicando el trauma que vivió con tan solo seis años.

«Al volver a España, la vida con mi madre es rara, después de un proceso muy duro. Nosotros habíamos testificado en juicio ante ella. Mi madre nos ganó con amor incondicional y con un buen caldo de gallina», bromeó Salvatore. Él y su hermana estuvieron separados de su madre durante un año y medio, donde vivieron sucesos que les marcarían de por vida, como en el momento en el que vio a la mujer de su padre intentar atropellar a su madre.

Momentos dolorosos

«Los psicoanalistas de Estados Unidos le aconsejaron a mi padre drogarme. Me daban una pastilla y me drogaban y tengo recuerdos fotográficos. Mi hiperactividad era una enfermedad para los americanos«, explicó Rodolfo Salvatore, achacándolo a que tenga muchos recuerdos borrosos. A pesar del daño que les hizo su padre, él ha asegurado que, después de muchos años y mucho odio, consiguió perdonarlo. Sin embargo, Salvatore ha resaltado que el objetivo por aquel entonces de su padre era hacerle daño a su madre.